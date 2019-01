Pilníkov - Na právě probíhající rekonstrukci Karlova mostu zanechají výraznou stopu také podkrkonošští slévači. Sloupy, které jednu z nejslavnějších českých památek ozdobí, totiž vzejdou z dílen Slévárny a strojírny v Pilníkově.

Odlitky sloupů pro Karlův most | Foto: DENÍK/Aleš Vaníček

Ta coby subdodavatel společnosti ELTODO EG pro hlavní město dodá 56 litinových sloupů, 46 jich po rekonstrukci přijde přímo na Karlův most. Desítka kusů se pak dělá jako rezerva. Pro podnik, který ve městě působí již od roku 1890, výroba sloupů znamená nejprestižnější zakázku v dosavadní historii firmy. „Je to pro nás událost,“ neskrývá radost ředitel společnosti Jaroslav Mengler.

Kvalitu zkušebního odlitku posvětili památkáři a zahájení hromadné výroby v této chvíli nic nebrání. Odlévání přesných kopií podle původního vzoru odstartuje uprostřed příštího týdne. „Myslím si, že do konce června by to mělo být hotové,“ odhaduje ředitel. Slévárna bude mít na starosti kompletní práce, od odlévání až po nátěr sloupů. Finální výtvor doplní historická lucerna. Na Karlově mostě se pravděpodobně rozsvítí v závěru letošního roku.

Sloup ze šedé litiny měří 180 centimetrů a váží 200 kilogramů. Během dvoudenního výrobního procesu odlitek musí projít rukama šesti až sedmi pracovníků. Protože sloupy pro slavný most nelze odlít vcelku, vyžaduje jejich výroba poměrně komplikovaný postup. „Náročnost je v tom, že model pro odlévání se skládá ze třinácti jaderníků, tedy přesně tvarovaných částí sloupu, které potom formíř skládá dohromady,“ vysvětluje Jaroslav Mengler.

Pilníkovská slévárna není jedinou firmou v trutnovském regionu, které se podílí na renovaci Karlova mostu. Stavebníci v Praze pro rozsáhlé opravy prastaré památky používají rovněž pískovec z lomu v Kocbeři. Ten zde těží společnost Kokam.