V nabídce Dramoxu jsou nyní tři záznamy hradecké divadelní scény, a sice úspěšné Akvabely v režii Vladimíra Morávka, či Petrolejové lampy s Pavlou Tomicovou a Filipem Richtermocem v režii Ivana Rajmonta, které se dočkaly 110 repríz. Třetí inscenací je nově pořízený záznam hry Davida Drábka Velká mořská víla, který vznikl při zářijové derniéře.

Do projektu nebudou zařazovány inscenace, které jsou aktuálně na repertoáru divadla, protože ani sebelepší divadelní záznam nenahradí živý divadelní zážitek. Přesto divadlo připravuje celou řadu dalších záznamů, které budou na videoportál Dramox postupně přidávány. Bude se jednat o již derniérovaná představení, která byla divácky úspěšná nebo kritikou vysoce ceněná. V plánu je i natočení derniéry Jedlíků čokolády, která by měla proběhnout ještě v letošním roce, pokud se podaří zajistit u zahraniční agentury autorská práva, mohla by se na portálu objevit i Pěna dní Borise Viana.

Projekt Dramox bude svým provozem podporovat divadelní instituce. Milovníci divadla si mohou koupit měsíční předplatné za 299 korun nebo roční za 2990 korun. Divadlům půjde 55 procent z předplatného.