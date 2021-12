Do bloku představení, který se každoročně odehrává mezi vánočními svátky a silvestrovským večerem, připravili herci průřez repertoárem pro všechny věkové kategorie. Nebude tak chybět středeční rodinné představení Čtyřlístek určené pro diváky od 4 do 145 let, nebo silvestrovské uvedení nejnovější inscenace Zbabělci, kterou divadlo premiérovalo v polovině prosince.