Těšit se můžete na komentované prohlídky hlavní scény a jejího zákulisí, kterými vás provedou herci a herečky divadla.

Dále se budete moci zaregistrovat na specializované prohlídky krejčovny a vlásenkárny, či Studia Beseda. Otevřena pro vás bude i půjčovna kostýmů.

Novinkou letošního ročníku bude Divadelní Království – divadelní dílnička ve Studiu Beseda, která je věnovaná dětem od 3 do 8 let. Spolu s herečkou Henrietou Hornáčkovou se děti a jejich rodiče přenesou do do divadelního království, kde si zahrají na princezny, prince, draky, šašky, krále, rytíře a dvorní dámy a další pohádkové postavy.

Vstup na všechny prohlídky je zdarma. Symbolická cena do Divadelního Království je 50 korun za dítě (dospělý doprovod vstup zdarma).