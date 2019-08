Filmaři ve čtvrtek 8. srpna postavili kulisy v Novém Městě nad Metují, chystají se také do Opočna, Josefova i Ratibořic. V hlavní roli Barbory se objeví herečky Aňa Geislerová a Anna Kameníková, dcera Jitky Asterové.

Natáčení má trvat přes čtyři měsíce. „Chtěli jsme začít v létě, abychom ve vyprávění zachytili čtyři roční období. Na novoměstském náměstí se odehrává scéna z pobytu Němcové v Domažlicích,“ prozradil kreativní producent Michal Reitler s tím, že se rozhodně nebude jednat o nudný dokument. „Velká část veřejnosti vnímá Němcovou trochu jako sochu z mramoru, ale ona taková rozhodně nebyla. Její herecká představitelka musí působit hodně plnokrevně a vložit do své role spoustu energie. Proto jsou Aňa i Anička ideální volbou,“ vysvětlil výběr obou stěžejních představitelek.

Tvůrci filmu čerpali z dopisů, pamětí, konzultovali děj s odborníky. Obraz skládají tak, jak to zřejmě ve vztahu mezi manželi Němcovými mohlo být. Co nejvěrnější podobu musí mít také kulisy, kostýmy a mnoho dalších detailů. „Rozhodně to nebereme na lehkou váhu a chceme vše co nejvíce přiblížit tomu, jak to tehdy bylo,“ dodal Michal Reitler.

Film natáčí Česká televize, režie se ujala Lenka Wimmerová. Tvůrci hledali komparz i mezi lidmi z východních Čech. Božena Němcová, rozená Novotná, později Panklová, se pravděpodobně narodila 4. února 1820 ve Vídní. Příští rok tedy uplyne 200 let od jejího narození.