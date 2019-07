Na co kam: Koncert v areálu bývalé továrny

/POZVÁNKY/ Nedávno vzniklý hudební klub Továrna pořádá v sobotu od 19.30 hodin Nedalo Fest. Na dvoře areálu bývalé Pilnáčkovy továrny vystoupí brněnští Where Are We Now nebo hiphopové duo 559 or Deuces Wild z nedalekých Třebechovic. Vstupné na akci je dobrovolné.

Pilnáčkova továrna v Hradci Králové. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Hawaii u Správčického rybníka V Předměřicích nad Labem v sobotu po celý den: Hawaii bar u Správčického rybníka v Předměřicích nad Labem dnes zve na turnaj v plážovém volejbale, sprint paddleboardů a velkou večerní party v režii dvojice DJ Akvamen a DJ Poeta. Party začíná ve 21.30 hodin. Letní festival pro celou rodinu V Kosicích v sobotu po celý den: Vystoupení devíti kapel, divadlo a nepřeberné množství atrakcí pro děti nabídne dnes během celého dne půvabný letní rodinný festival Kosi na vsi v Kosicích nedaleko Nechanic. Hosty na zdejším pódiu budou zpěvačky Marcela Holanová, Kate Matl a Vesna, pozvání přijal také Noid se smyčcovým kvartetem. Děti určitě budou bavit divadelní vystoupení nebo pěvecká soutěž, dospělé pak speciální pivo uvařené pro tuto příležitost. Děti do 12 let mají vstup zdarma. Tipy Deníku: 18. svatoanenské zahradní slavnosti Přečíst článek ›

Autor: Redakce