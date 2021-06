Mezi první ohlášené akce patří 4. července punkeři Horkýže Slíže, 10. července energetičtí Tata Bojs s aktuálním albem Jedna nula, rapové legendy PSH 16. července, na kapelu z Valašského Meziříčí Mňágu a Žďorp se těšte 30. července, 6. srpna rozezní Festivalpark Vanessa a 3. září Jelen. Program bude postupně doplňován.

„Do areálu jezdíme od roku 2007, kdy jsme sem přesunuli festival Rock for People z Českého Brodu. Nyní nám začíná nová etapa v souvislosti s celoročním provozováním. Těšíme se na oživení Festivalparku, zveme nejen na kulturu, ale třeba i sportovní vyžití. V blízkosti areálu vede Labská cyklostezka, je možnost koupání ve Správčickém písníku. Máme velké plány, letos zatím pomalu startujeme, akce budeme pořádat nejen my, ale jsme otevřeni i spolupráci s dalšími organizátory a promotéry. Čeká nás velká výzva, ale těšíme se na ni,“ uvádí ředitel Ameba Production a Rock for People, Michal Thomes.

Organizátoři události na léto také připravují zmenšenou verzi Rock for People i rodinný bejbypankový festival Kefírek. Vstupenky v prodeji na Goout.net nebo v Trafice Non Stop v hotelu Grand v Hradci Králové.