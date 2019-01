Východní Čechy /TIPY NA VÍKEND/ - Jako každý týden, i tentokrát Deník čtenářům přináší některé užitečné tipy na společenské události, které se v celém regionu chystají nejen o víkendu 6. a 7. září.

Slavnosti královny Elišky v Hradci Králové. | Foto: Dan Macek

Královéhradecký kraj

Hradec Králové: Opět po roce královna Eliška projede na koni historickým centrem Hradce. Tradiční Slavnosti královny Elišky se v Hradci slaví už od roku 2002 a ani letos nebude chybět staročeský jarmark, ohnivý průvod městem nebo ukázky řemesel. Akce začíná už v pátek v pět hodin odpoledne, Eliška přijede v sobotu ve tři čtvrtě na dvě.

Hradec Králové: Největší letecká přehlídka v České republice nemine Hradečáky ani letos. Tento víkend se vždy od osmi ráno do pěti odpoledne bude nad hlavami návštěvníků prohánět nejrůznější letecká technika, včetně legendárního MiGu – 15 po generální opravě.

Jičínsko: Traktoriáda se blíží

Konecchlumí: Tradičně první sobotu v září se bude konat populární Konecchlumská traktoriáda. Po loňském veleúspěšném jubilejním desátém klání budou pořadatelé startovat již druhou desítku ročníků a pevně věří, že je v tomto snažení i letos podpoří svojí hojnou účastí „závodníci" a diváci.

Náchodsko: Zahrádkáři ve škole

Teplice nad Metují: Desátá regionální zahrádkářská výstava se koná ve dnech 5. – 7. září v základní škole a přilehlém parku.Otevřena bude vždy od osmi hodin. Návštěvníci se mohou těšit na expozice zahrádkářských organizací, citrusářů, kaktusářů, bonsajistů, pěstitelů květin, myslivců a také včelařů. V parku bude připraven stánkový prodej zahrádkářských potřeb a rostlin i letošního burčáku.

Rychnovsko: Loučení s létem

Deštné v Orlických horách: V sobotu pořádá Kačenčina pohádková říše společně s obcí Deštné Kačenčino loučení s létem. Akce začíná ve 13 hodin v Jedlové u penzionu Kristýna. Na děti tady bude čekat pohádkový les plný pohádkových postav.

Trutnovsko: Jarmark ozdobí Sto zvířat

Hostinné: Dětské rybářské závody se v sobotu konají na prvním rybníčku za Labským mlýnem. Lovit se bude na jeden prut, za každý centimetr chycené ryby získá účastník jeden bod. Závody potrvají od 8 do 12 hodin, pro děti jsou připraveny drobné ceny a po vyhlášení výsledků opékání buřtů.

Trutnov: Jarmarečnímu dění bude v sobotu od 9.30 hodin patřit Krakonošovo náměstí a pěší zóna. Návštěvníky čeká výběr z bohatého sortimentu rukodělných výrobků a ukázky řemesel, ale také hudební a divadelní program. Přijede například Divadlo Kvelb, Rockový dechový orchestr Rodeo, dámské smyčcové trio Inflagranti a populární kapela Sto zvířat.

Pardubický kraj

Chrudimsko: Posvícení na kopci

Hlinsko: V sobotu od 10 do 15 hodin se na Veselém Kopci u Hlinska koná Posvícení. Ve všech roubenkách to bude vonět přípravou tradičního posvícenského pečiva, někde budou moci návštěvníci i ochutnávat. O hudební doprovod se postarají folklorní soubory Vysočánek a Vysočan i dvojice dudáků. Dojde i na pečení perníků ve formách, které bude na místě vyřezávat Oldřich Kvapil.

Orlickoústecko: Muzeum karosářství brzy otevře

Vysoké Mýto: Na náměstí Přemysla Otakara II. bude v sobotu ve 14 hodin slavnostně otevřeno Muzeum českého karosářství, které představuje věhlasnou českou tradici výroby automobilových karoserií. Stane se tak v rámci Městských slavností ve Vysokém Mýtě, na nichž vystoupí například Aneta Langerová s kapelou, Xindl X s kapelou, Voxel nebo Vypsaná fixa.

Brandýs nad Orlicí: Třináctý ročník festivalu Brandýské mámení nabídne výstavy, koncerty, divadla, ale i výtvarné dílny pro děti, vše pro veřejnost zdarma. Páteční program se odehraje v prostorách sokolovny od 18 hodin. Sobota odstartuje o půl desáté dopoledne v areálu zámku, během dne vystoupí například kapela Cirkus Cermaque, písničkáři Tomáš Kočko a Oldřich Janota.

Pardubicko: Návrat Tarji Turunen

Pardubice: Lyrický soprán populární metalové zpěvačky Tarji Turunen již brzy znovu rozezní pardubickou ČEZ Arenu. Bývalá členka finské formace Nightwish do krajského města zavítá již v neděli 7. září. Stane se tak přesně rok poté, co vyšlo doposud poslední album Colours in the Dark, její bezpochyby nejúspěšnější sólová deska.

Svitavsko: Putování ke sv. Jiljí

Svitavy: Tradičně je ve městě připraven bohatý program u příležitosti pouti ke svatému Jiljí, a to od pátku až do neděle. Kromě tradičních bohoslužeb nebudou chybět ani vystoupení kapel a mažoretek. Na neděli je nachystaný historický jarmark s dobovým koloritem zaměřeným na připomenutí 100. výročí vyhlášení první světové války.