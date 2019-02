Královéhradecko, Trutnov /FOTO, VIDEO/ - Festival nejtvrdší hudby na světě, jakou lze poslouchat, se nejmenuje Obscene Extreme jen tak. Říše plná extrémů a obscénností otevřela ve středu dveře naplno dokořán na trutnovském Bojišti.

Stačilo vidět rozjezdový Freak fest, který rozpumpoval návštěvníky soutěžemi v dobrovolném výprasku na holou zadnici dostihovým bičíkem či jízdě v popelnicích, a bylo jasné, že tenhle festival bude mít opět grády. Letos má 20. ročník, přilákal 84 kapel ze šesti světadílů a obrovskou komunitu fanoušků.

V dlouhé frontě na vstupenky, která ucpala vchod do areálu, se mísily angličtina, němčina, španělština, francouzština, polština, maďarština, neidentifikovatelný asijský jazyk a místy i čeština. Vstupenky si v předprodeji kupovali fanoušci grindcoru z Nového Zélandu nebo Argentiny. Festivalový areál bývalého letního kina se proměnil v místo, které spojilo jejich vášeň v extrémní hudbu. Není to zábava pro pár šílenců, kteří se zavřou na pět dní do zvláštního světa, ukrytého na kraji Trutnova, v němž byste ticho hledali opravdu marně. Louky kolem Bojiště jsou obsypané stany v kempovém městečku, hotely ve městě našvihané. Po silnici u hlavní brány projíždějí auta krokem, hlídkují policisté. Okolní pumpy jsou v obležení, stánek s občerstvením, postavený na zahradě rodinného domku, jakbysmet. Městem korzují skupinky v černém oblečení. Vypadá to, že obvyklá pětitisícová návštěva letos rozhodně neklesne.

Vedle hudebního nářezu nejtvrdšího kalibru, speciální veganské uličky s řepovým burgerem nebo vegan hot dogem a vegan párky přinesli organizátoři účastníkům na podnose také jednohubky s opravdu silným chilli, festivalové kelímky naplněné slanou vodou a nebezpečně vyhlížející sestavu rákosek, bičů a řemenů. Tradiční soutěžní předkrm při otevření Obscene Extreme zakusilo několik odvážlivců. Chilli je lechtalo na jazyku tak, že jim lezly oči z důlků, a slaná voda jim v další disciplíně dlouho v žaludku nevydržela. Jiné části těla, sedací, dokonale prověřila nejotrlejší soutěž. Místo diplomu za odvahu a výdrž při ranách, které měnily jejich zadnice v terč krvavých jelit, si vysloužili vášnivý řev obecenstva.

Když se účastníci soutěže v pití slané vody předháněli ve zvracení, jeden z fotografů utrousil, že tohle je festival hrůzy. Skutečně, Obscene Extreme není pro slabé nátury. Pokud se přijdete podívat na čtvrteční noční show, kdy se česká partička nechá pověsit za kůži na ocelové háky vysoko do vzduchu, ďábel z Tasmánie ukáže gumové kosti a železný žaludek a nahý izraelský klaun si provrtá vrtačkou nos, zřejmě mu dáte za pravdu. Přesto je to svébytný svět šílenců ze všech koutů světa. Užívají si ho a vracejí se do Trutnova za zážitky a přátelskou atmosférou, kterou na Bojišti nacházejí. Ať mluví maďarsky nebo neidentifikovatelným asijským jazykem.