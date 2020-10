„Po sto let byl příběh Hanče a Vrbaty překrucován, aby vyhovoval momentální společenské a politické situaci. Postava sportovce Emericha Ratha byla zcela vymazána. Studiem dobových materiálů se nám podařilo zrekonstruovat závod minutu po minutě a ukázat ho bez dobových nánosů tak, jak se skutečně stal,“ popsal producent Ondřej Beránek.

Závod na lyžích se konal 24. března 1913, zúčastnilo se ho šest závodníků. Během se něj se dramaticky změnilo počasí, vypukla sněhová vánice. Všichni závodníci vzdali, Hanč zůstal na trati sám. Polomrtvého jej nalezl Rath a s nasazením vlastního života se jej snažil zachránit, ale marně. V horách byl nalezen i zmrzlý Vrbata, který chtěl Hanče na trati podpořit a ve vánici mu půjčil svůj kabát.

„Právě Rath našel Bohumila Hanče ještě živého. Snažil se ho dotáhnout do Labské boudy, ale po 500 metrech ho odložil do závětří a spěchal do Labské boudy, tam sdělil, kde Hanč je, a zhroutil se vyčerpáním,“ připomněl skutečnost historik Jan Luštinec, bývalý ředitel Krkonošského muzea v Jilemnici.

Chystaný snímek je proto jakousi rehabilitací postavy všestranného sportovce. „Po mnichovských událostech, druhé světové válce a následném komunistickém puči se příběh Němce, který riskoval život, aby pomohl českému kamarádovi, nehodil, a Emerich Rath byl ze všeobecně známého příběhu takřka vymazán. Hanč zemřel a stal se legendou. Rath přežil a zemřel v zapomnění jako bezdomovec,“ popsal režisér Hodan.

Úplně nepovšimnut ale nezůstal. Naopak. Po únoru 1948 se o něj začal zajímat nový režim. Byl obžalován z podpory západního stylu života, přišel o svůj obchod a rok strávil ve vězení. A to jen proto, že měl ve výloze svého obchodu vystaveny skautské a trampské odznaky, indiánskou čelenku a totem.

Natáčet by se mělo v únoru a březnu na autentických místech v Krkonoších, premiéra je plánovaná na 24. února 2022.

V hlavní roli Bohumila Hanče se představí Kryštof Hádek, který už trénuje na starých dřevěných lyžích, aby náročné natáčení zvládl. Další postavy historického příběhu ztvární Marek Adamczyk, Oldřich Kaiser, Eva Josefíková, Vladimír Pokorný, Vladimír Javorský, Jan Hájek a Pavla Beretová.

Film má ale i další ambice než jen pravdivě ukázat fakta. Například zobrazit dobové reálie. „Vzkřísíme starou Labskou boudu. Díky počítačům a této podpoře budeme schopni filmově vrátit již neexistující romantickou starou Labskou boudu na hřebeny Krkonoš a tu novou betonovou vymažeme,“ přiblížil Beránek. „Počasí na hřebenech se stále mění, a ne vždy zvládneme točit navazující záběry ve stejných podmínkách, zase si pomůžeme počítači a uděláme zimu opravdu mrazivou tak, aby nám byla zima i v kině,“ přiblížil producent.

Pro svůj projekt teď produkční společnost Punk Film shání peníze formou sbírky na internetu. „Chceme i v této složité době dál tvořit, co to půjde. Neztrácíme naději a stále věříme, že naše práce má smysl. Na hřebenech budeme každý den bojovat s nepřízní počasí, a proto potřebujeme podporu fanoušků tohoto příběhu a našeho filmu. Rozhodl jsem se pro crowdfunding na platformě Donio, protože je to česká firma, která na rozdíl od jiných poskytuje projektům 100 procent vybraných peněz a nestrhává si provizi,“ dodal Hodan.

Kampaň poběží do 14. listopadu s cílem vybrat minimálně 500 tisíc a ideálně dva miliony. „Půl milionu korun, to je jeden natáčecí den navíc. Milion korun znamená další den „na place“ a možnost natočit lepší sportovní a dramatické scény závodu lyžařů na hřebenech Krkonoš,“ vysvětlil Hodan.

Každý z dárců za své peníze získá nejen status donátora české kinematografie, ale také některou z atraktivních odměn souvisejících s filmem. Třeba ručně pletené krkonošské rukavice, ponožky nebo návleky – štulpny, repliky lyží Bohumila Hanče, vstupenky na slavnostní premiéru, tradiční norské svetry, trička, čepice, filmový plakát nebo pohlednici s podpisy herců, ale i možnost zahrát si v komparzu.

