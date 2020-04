/FOTOGALERIE/ Poté, co se s oblíbeným festivalem pomaličku loučí příznivci Rock For People, přišla do řad milovníků kultury další zlá zpráva. Neuskuteční se oblíbený hradecký divadelní festival Divadlo evropských regionů ani metalový svátek Obscene Extreme na trutnovském Bojišti.

Na festival plný drsné hudby Obscene Extreme se pravidelně sjížděly do Trutnova desítky kapel a tisíce fanoušků z celého světa, od Jižní Ameriky po Asii. Letos si musí dát pauzu. | Foto: Jan Bartoš

„Ačkoliv jsme do poslední chvíle všichni věřili, že se letošní ročník mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů a Open Air Program Hradec Králové uskuteční, museli jsme nakonec učinit rozhodnutí opačné. Červen 2020 tak v letošním roce poprvé po 25 letech nebude patřit divadlu,“ informovala ředitelka Klicperova divadla Eva Mikulková a dodala, že i kdyby se nakonec uvolnila vládní opatření, která by umožnila organizování kulturních akcí pro více než 50 osob, nebyli by pořadatelé schopni naplnit základní poslání festivalu, a sice setkávání divadelníků, umělců, diváků, Hradečáků i všech příznivců divadla a kultury z celé České republiky i zahraničí.