Přenos klasického baletního představení nabídne v úterý od 20.15 hod. večer Bio Central v Hradci Králové. Smíšený program tří choreografií prezentuje všestrannost baletního souboru britské Královské opery od klasických začátků, jaké položil svým dílem Marius Petipa, po domácí choreografy, kteří prosadili britský balet na světové scéně. Představení trvá s přestávkami tři hodiny.

S generálem Petrem Pavlem

Beseda Co vy NATO, pane generále? se uskuteční ve středu od 17 hodin na Biskupském gymnáziu v Hradci Králové. Generál Armády ČR Petr Pavel působil jako předseda vojenského výboru NATO, nedávno naznačil možnost kandidatury v příštích prezidentských volbách.

Slavné šedesátky v Bowling Baru

Bowling Bar 69 v Hradci Králové pořádá ve středu od 19 hodin večer párty ve stylu hippies. Návštěvníci si mohou poslechnout hudbu 60. let a zatančit si na největší hity této krásné doby, s heslem Make love - not war! Večerem bude provázet kapela The Golden Sixties. Párty začíná v 19 hodin.