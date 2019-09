Plochy příčné II. Obraz opočenského rodáka Františka Kupky opředený tajemstvím a superlativy mohli lidé o víkendu spatřit na vlastní oči ve výstavní síni na prvním nádvoří zámku v Opočně. Pak se opět ponořil do neznáma.

Nejdražší vydražený obraz v České republice - dílo Františka Kupky "Plochy příčné II" - byl vystaven v opočenské galerii na zámku. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Vzácný náklad přivezla do Opočna v sobotu brzy ráno speciální agentura v nenápadném autě, které by ovšem nezničil ani výbuch. A všichni, kteří se ho směli dotknout, činili tak s úctou a pokorou. A v bílých rukavicích, samozřejmě. Neměli v rukách nic menšího než nejdražší obraz v české aukční historii. Olejomalbu Františka Kupky s názvem Plochy příčné II o rozměrech 81 x 63 centimetrů, která vznikla v roce 1923, pak na dlouhá desetiletí v podstatě zmizela ze světa, a teprve letos v květnu ji za rekordních 65 milionů korun (78 milionů včetně všech aukčních poplatků), získali do vlastnictví veřejnosti neznámí majitelé. Ti svolili ukázat svůj poklad očím zájemců. Na pouhé dva dny, symbolicky v Opočně, kde se František Kupka 23. září roku 1871 narodil.