Skvostem výstavy betlémů, kterou můžete navštívit na zámku v Kvasinách až do 2. února, je několikametrový krojovaný betlém evropských národů. Jeho autorkou je Blanka Kampová.

Výstava betlémů na zámku v Kvasinách. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Minulou sobotu byla zahájena výstava betlémů v kvasinském zámku. Jejím skvostem je několikametrový krojovaný betlém evropských národů Blanky Kampové. Výstava je přístupná do 2. února, ve všední dny od 10 do 16 hodin, o nedělích a svátcích od 14 do 16 hodin, v sobotu je zavřeno.