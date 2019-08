Trio z kapely Electrophonix vystoupí opět v kavárně Salieri v Hradci Králové. Návštěvníci si budou moci poslechnout kombinaci zpěvu, houslí a klavíru a k tomu si dát něco na zub z menu kavárny. Koncert začíná v pátek v 18 hodin.

