„V loňském roce to byla příjemná společenská zábava v prostorách Aldisu za účasti studentů, pedagogů, absolventů i zaměstnanců LF HK. V letošním roce zatím o konání plesu nelze uvažovat, ale můžeme si alespoň připomenout výročí prvního plesu,“ uvedla za fakultu mluvčí Iveta Juranová.

Zároveň dodala, že je důležité na tomto místě zmínit, že LF HK zahájila svoji činnost a provoz 25. listopadu 1945, v poválečné době, kdy se běžný život vzpamatovával z konce světové války a chybělo prakticky všechno – vybavení, učebnice, pedagogové, nicméně zájem ze strany studentů byl veliký. Jak by také ne, české vysoké školy byly několik let uzavřeny a zájemci o vysokoškolské studium netrpělivě čekali na to, až opět zasednou do přednáškových lavic.

O tom, že život byl tehdy nezapomenutelný, svědčí bezesporu slova pamětníka počátků Lékařské fakulty v Hradci Králové, prof. Rudolfa Malce: „Přestože jsme začínali ve zcela primitivních podmínkách, byla ta první tři léta do roku 1948 naším nejkrásnějším obdobím, a to nejen proto, že jsme byli mladí.“