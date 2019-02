Východní Čechy, Trutnov - Mimořádně začal ve čtvrtek 21. ročník hudebního festivalu Jazzinec. Při zahajovacím večeru koncertovali hvězdní muzikanti Lenka Dusilová, Erik Truffaz a David Kollar. Vůbec poprvé v historii se hrálo v kině Vesmír.

Velké jazzincové koncerty se v minulosti odehrávaly ve velkém sále Národního domu nebo v moderním společenském centru Uffo. Včera to ale nešlo, Uffo totiž na několik dnů obsadil novocirkusový soubor Cirk La Putyka.



Volba tedy padla na kino Vesmír. A přestože se v něm běžně nemuzicíruje, ukázalo se to jako dobré náhradní řešení. „Hrálo se mi tady velmi dobře, je dobře že se do kina vrací hudba,“ prohlásila po koncertě Lenka Dusilová.



Šestinásobná držitelka hudebních cen Anděl hrála na pódiu sama, bez kapely nebo doprovodných muzikantů. Pomocí looperu (smyčkovače) živě nahrávala a vrstvila zvuky, čímž vznikaly zajímavé aranže a do toho navíc zpívala. „Baví mě to, hraju si s tím, rozvíjím vlastní zvukový svět, vlastní představu a to mi vyhovuje,“ řekla Dusilová. Oprávněně se dočkala od publika ovací ve stoje.



Druhou část večera vyšperkovali švýcarský trumpetista žijící ve Francii Erik Truffaz a slovenský kytarový mág David Kollar. I oni si vypomáhali s looperem, a vytvořili tak magickou atmosféru a řadu zajímavých zvuků. „Byl to jejich první společný koncert v České republice,“ zdůraznil mimořádnost situace festivalový dramaturg Tomáš Katschner.



Celkem se během tří měsíců uskuteční ještě dalších deset festivalových večerů. Už příští týdne je na programu formace Per Bass Viking Mathisen Super 4tet a jako host Ulf Wakenius.

DALŠÍ PROGRAM FESTIVALU JAZZINEC

čtvrtek 14. února - Per Bass Viking Mathisen Super 4tet. feat. Ulf Wakenius

čtvrtek 21. února - New Trio Muh

čtvrtek 28. února - Kuba Wiecek Trio

čtvrtek 7. března - Matt Long Trio

pátek 15. března - Ondřej Štveráček Q. a Gene Jackson

sobota 23. března - Finálový večer

Štěpánka Balcarová Sextet & Małgorzata Hutek

Kaltenecker – Marko

Grégory Privata Trio

čtvrtek 28. března - Itamar Borochov

pátek 5. dubna - Habib Koité & Bamada Soul Mates

sobota 13. dubna - Tom Smith Quartet; The Cracked Cookies

čtvrtek 18. dubna - Mike Stern & Dave Weckl band.