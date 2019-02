Hradec Králové, Pardubice /ROZHOVOR/ – Pardubický Pirate Swing Band v čele s Jiřím Ševčíkem chystá dva výjimečné koncerty. Ten první se odehraje v pondělí 2. prosince v pardubickém Domě hudby, ten druhý ve středu 11. prosince v královéhradeckém Aldisu. Začátky obou akcí jsou shodné – v 19 hodin.

Leona Machálková v roli Gertrudy v muzikálu Hamlet | Foto: Archiv Divadla Broadway

Hodinu před tímto koncertem se pak na Masarykově náměstí uskuteční unikátní projekt Česko zpívá koledy.

Půjde o výjimečné akce se speciálními hosty, zpěvákem Petrem Kotvaldem a zpěvačkou Leonou Machálkovou.

Jak se těšíte na vystoupení s pardubickými „Piráty", jedinou kapelou v Evropě, která se specializuje na vlastní swingové aranže rocku a popu?

Na oba koncerty se opravdu těším. Zvolili jsme repertoár, který se mi líbí. Bude obsahovat i nějaké novinky. Nechci teď dopředu prozrazovat, o co půjde, ale určitě to bude něco speciálního (usmívá se).

Proč jste se rozhodla přijmout pozvání tohoto pozoruhodného pardubického big bandu?

Frontman Pirátů Jiří Ševčík je můj dlouholetý kamarád. Je to zároveň maximalista, neuvěřitelný puntičkář, který chce mít vše pokud možno dokonalé. To mě na něm imponuje. Jirka se snaží, aby si návštěvníci obou koncertů odnesli opravdu skvělý, nevšední zážitek. Myslím si, že všechny toto faktory jsou předpokladem, aby tyto koncerty byly úspěšné a aby si je všichni patřičně užili.

Měla jste šanci spatřit kapelu Pirate Swing Band „v akci"?

Ano. Kapelu znám nejen z výtečných nahrávek, ale viděla jsem i několik živých vystoupení – například na pražském Žofíně. Kluci jsou šikovní, senzační. Jejich muzika má prostě šmrnc.

Hodinu před hradeckým koncertem se uskuteční unikátní projekt Česko zpívá koledy, jehož cílem je propojit celou republiku, alespoň na chvíli zapomenout na každodenní starosti a spojit své hlasy bez myšlenek na každodenní starosti a shon. Co říkáte na tento počin?

Koledy zpívám moc ráda. Myslím, že je to skvělá myšlenka, která pomáhá udržet nádhernou tradici. Přece jen už jsem také holka z minulého století a bylo by mi líto, kdyby nové generace takové hodnoty, jaké máme, opouštěly. Koledy patří k naší kultuře a je dobře, že existují projekty, které mají za cíl upozornit na národní klenoty. Je báječné, že si lidé po celé zemi budou moci společně přijít zazpívat ty nejkrásnější vánoční koledy na náměstí. Těším se na to.