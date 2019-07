V Hradci Králové v úterý od 10 hodin: Hudební komedii Yesterday, neuvěřitelný příběh neúspěšného muzikanta, který si jediný na světe pamatuje na legendární Beatles a její hity, uvádí dnes od 10 hodin hradecké Bio Central. Ve filmu hraje i Ed Sheeran!

Kosmické srážky na hvězdárně

V Hradci Králové ve středu od 19.30 hodin: Digitální planetárium na Novém Hradci Králové vás zítra od 19.30 hod. zavede na místa nebezpečných, ale i nádherných srážek. Aniž to tušíme, před našimi zraky se kolize odehrávají neustále. Svět je takový, jaký jej známe, jen díky kolizím, které v minulosti formovaly celé galaxie, Sluneční soustavu i planetu Zemi. Dokument Kosmické srážky vytvořilo Americké přírodovědné muzeum (AMNH) ve spolupráci s NASA, český komentář čte Pavel Soukup.

Nebezpečná laskavost na náměstí

V Hradci Králové ve čtvrtek po setmění: Letní kino Etienne o prázdninách vždy ve čtvrtek promítá pod širým nebem na Pivovarském náměstí u sídla královéhradeckého krajského úřadu. Tentokrát zve na americkou krimikomedii Nebezpečná laskavost. Stephanie, matka a blogerka, se snaží odhalit pravdu o náhlém zmizení své nejlepší přítelkyně Emily. Napínavá hra plná nečekaných zvratů, tajemství, odhalení, černého humoru, vztahů, lásky, zrady, oddanosti, vraždy a odplaty začíná v 21 hodin.

Fotografie Ladislava Postupy

V Hradci Králové až do 31. srpna: Výstavu u příležitosti nedožitých 90. narozenin vynikajícího českého fotografa Ladislava Postupy můžete navštívit v běžné otevírací době Infocentra Hradec Králové na Eliščině nábřeží, a to až do 31. srpna.