Maďarský hudebník hraje jazz i hip hop

Hradec Králové - Na exkluzivní zahraniční hosty láká 21. ročník festivalu Jazz Goes to Town, který se uskuteční v Hradci Králové od 13. do 17. října.

The Lodger Oktett | Foto: Archiv

Jedním z těch nejočekávanějších je bezesporu maďarský multiinstrumentalista, zpěvák a skladatel Béla Ágoston, který zde představí svůj nejnovější projekt The Lodger Oktett. Jedná se o Ágostonovu kompozici, kterou vytvořil k filmu The Lodger jednomu z prvních děl Alfreda Hitchcocka z roku 1927, kterým na sebe tento mistr filmového thrilleru poprvé upoutal pozornost. Béla Ágoston je nepřehlédnutelnou postavou budapešťské hudební scény s mimořádným talentem pro spojování různých hudebních žánrů a stylů. Jeho záběr sahá od jazzu a lidové hudby přes alternativní rock, volnou improvizaci a hiphop až po klasickou hudbu. Inspirací mu jsou motivy převzaté z maďarského folklóru, citace z jazzu, pop music a filmové hudby nebo útržky notoricky známých melodií z rockové historie. Ágoston svou hudbou vytváří originální hudební rébus balancující na pomezí zdánlivě vzdálených hudebních žánrů se vzrušující hravostí a nadhledem. Vedle koncertních aktivit se svými kapelami spolupracuje Ágoston dlouhodobě s americkým trumpetistou Frankem Londonem ze světově proslulé skupiny The Klezmatics. The Lodger Oktett se na hradeckém jazzovém festivalu představí ve čtvrtek 15. října od 19 hodin v sále kina Bio Centrál. Po jeho skončení bude následovat v Café Náplavka jam session s další Ágostonovou kapelou Agostones, která se den nato také objeví jako pouliční band v královéhradeckých ulicích. Vstupenky na festival jsou již nyní k dispozici prostřednictvím prodejního a rezervačního portálu hkpoint.cz. Více informací o Jazz Goes to Town a jeho kompletní program naleznete na webových stránkách www.jgtt.cz. Tomáš Kulhánek

