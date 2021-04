Očekávanou informaci dnes potvrdili pořadatelé. Uspořádání festivalu v tradičním jarním termínu stále neumožňuje aktuální epidemická situace. Z toho důvodu organizátoři hlásí další přesun termínu, a to na září 2021. Majálesy se odehrají ve třech městech – Praze, Brně a Hradci Králové. Přesný termín pořadatelé upřesní později, nejdůležitější je podle jejich vyjádření bezpečnost návštěvníků.

Konec dubna, ani květen nebude patřit studentským oslavám jara – Majálesům. Právě na tyto měsíce organizátoři původně přesunuli jarní terminy festivalů z loňského roku. „Věřili jsme, že v dubnu a květnu bude situace příznivější a budeme tak schopni Majálesy uskutečnit v tradičním formátu. Aktuálně se však nacházíme v situaci, která ještě nedovoluje pořádání obdobných akcí. Je nám to líto, ale musíme termín opět přeložit. Počítáme, že do všech třech měst festivaly dorazí v září 2021,“ konstatuje jeden z organizátorů Majálesu David Peštál. Organizátoři nyní čekají na další vývoj situace a případná opatření, která budou dále zapracovávat do konceptů akcí. „Jsme připraveni řešit bezpečnost návštěvníků, která je pro nás klíčová. Uvidíme, jaká budou v daný čas nařízení ze strany vlády,“ doplňuje Peštál.

Koupené vstupenky jsou automaticky platné na nový termín, není tedy třeba řešit jejich výměnu. „Pokud někdo nebude mít v náhradním termínu čas, můžeme mu nabídnout výměnu za poukaz na jiný libovolný ročník,“ uzavírá David Peštál. Vstupenky na Majáles 2020 se v Hradci Králové vyprodaly už loni v zimě. Pořadatelé nejprve přesunuli festival na podzim loňského roku, poté na letošní květen. Teď tedy platí už čtvrtý termín.