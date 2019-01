Návštěvníky neláká „pouze“ hudební zážitek v podobě předních českých a zahraničních kapel, ale také divadelní představení a improvizace, výtvarné dílny, žonglování a fireshow, soutěže a hry nejen pro děti, sportovní exhibice, taneční a hudební vystoupení. Vstup na festival je zdarma, stejně jako možnost stanovat.

Program

Festival nese stejný název jako program Make a Connection – Připoj se, který v České republice realizuje už od roku 2002 Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS). Je zaměřený na mladé lidi – podporuje jejich dobrovolnictví a vztah ke komunitě, ve které žijí. Mladí mohou z programu získat finanční podporu na své vlastní projekty, kterými pomohou svému okolí. V sobotu své aktivity představí. Od roku 2002 jich našlo podporu tři sta. Festival má být odměnou pro mladé dobrovolníky, kteří se do programu zapojili a zrealizovali své nápady, ale také zajímavou zkušeností pro veřejnost, která bude mít možnost osahat si aktivity „na vlastní kůži“, bude mít příležitost například ochutnat lahůdky africké kuchyně a na workshopu poznat něco z afrického života, bude se také tančit, hrát divadlo a improvizovat, žonglovat, účastníci mohou vyzkoušet různé výtvarné techniky od sprejů až po výrobu koláží, malování kamínků, nebo se třeba zvěčnit svou kresbou na vzpomínkovou zeď. Připravena je také ukázka z multimediálního a 3D umění. Nebude chybět historický stan s vlastním programem, šerm atd. Pro sportovce bude k dispozici U–rampa, kde budou navíc celý den probíhat exhibice na bruslích. Představí se canisterapeutičtí psi a hypnoterapeutičtí koně.

Pro děti

Pro děti je připraveno tajemné sklepení s pohádkovými bytostmi z knížek, maňáskové divadlo nebo cirkus. Hudba bude hrát celý den, těšit se můžete na kapely United Flavor, Support Lesbiens, Khoiba, Ohm square, Sunshine, Hypnotix, Prowizorium, One nigt band, Cale, Calathea, Six In, Cantio Antiqua Praha, Tua Borta. Přijede i reggae orchestr z Německa - King Banana.

„Chceme ukázat, jakými způsoby mohou mladí lidé pomáhat ostatním, a seznámit je s myšlenkou dobrovolnictví,“ vysvětluje Šárka Baronová, manažerka marketingu a komunikace spolupořádající společnosti. Lidem od 16 do 24 let nabízí možnost zrealizovat svůj vlastní projekt, na který jim poskytne podporu až 50 000 korun. Jedinou podmínkou je zaměření na pomoc nebo pozitivní změnu v komunitě, v níž mladí lidé žijí.

Doprava

Očekáváno je až 5000 návštěvníků, parkování bude řešeno v ulici Čs. armády, ta bude jednosměrná, a protože se konají i pravidelné trhy, je třeba se připravit na zhoršenou průjezdnost.