/FOTOGALERIE/ Část amerického Manhattanu se alespoň na čas přestěhovala do jičínského Biografu Český ráj, a to prostřednictvím obrazů a plastik jičínského rodáka Traiko Truhláře.

Umělec jako mladý vystudoval obor zlatnictví v Turnově, kde na čas i pracoval. V roce 1981 emigroval do Rakouska a poté do USA. Zde nejen maloval, ale také vyučoval šperkařinu a opracování kovů nejdříve na univerzitě a poté v několika dalších institucích. V roce 1990 přijíždí na návštěvu do Československa, aby zde představil své dílo. Vystavuje převážně v Praze. Natrvalo se vrací domů v roce 2016.