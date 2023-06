Na posledních osm červnových dní se město Hradec Králové, jeho divadelní scény, ulice, parky i náměstí stanou dějištěm dalšího ročníku mezinárodního divadelního festivalu Regiony. Tradiční hradecký svátek divadla, kterému Hradečáci říkají „Divadelňák“, začíná v pátek 23. června.

Ke konci června již po několik desítek let k Hradci Králové neodmyslitelně patří několikadenní svátek divadla - festival Regiony. | Foto: Michal Fanta

Ojedinělá událost, která je svou atmosférou připodobňována k festivalu v Avignonu, bude Hradcem pulzovat po celý týden až do pátku 30. června. Společným tématem festivalu bude tentokrát Rituál. „Samotný festival je rituálem svého druhu a pro ten hradecký, který tradičně znamená rozloučení s divadelní sezónou, to platí dvojnásob. A aniž bychom si to často vůbec uvědomovali, nebo tomu věnovali pozornost, z nejrůznějších rituálů se skládá i náš běžný, každodenní život,” přibližuje téma v tiskové zprávě festivalu ředitel Divadla Drak Tomáš Jarkovský.

Téma rituálu se objevuje i ve vizuální identitě letošního ročníku. Autorem je grafický designér Přemysl Zajíček, který s festivalem spolupracuje již třetím rokem. Ten ke spolupráci přizval výtvarnici Adélu Bierbaumer, jejíž hravé kresby jsou již nyní vidět na plakátech po celém městě.

Palcát i bombarda. Do Muzea východních Čech v Hradci Králové vtrhnou husité

Programová nabídka bude letos zahrnovat celkem 302 činoherních, alternativních, loutkových či pohybových divadelních představení či tanečních performancí. „Nebudou chybět představení pro rodiny s dětmi, improvizace, hudební koncerty a další doprovodný program, který budou připravovat účinkující nejen z celé České republiky, ale tradičně i ze zahraničí. Festivalová mapa letos zahrnuje 37 míst v celém historickém centru Hradce Králové a jeho přilehlém okolí,” říká ředitelka kulturní neziskovky kontrapunkt Barbora Hodonická.

Mezinárodní program letos zahrnuje umělce z celkem 12 evropských zemí. O úvodní představení festivalu se na hlavní scéně Klicperova divadla postará Staatstheater Kassel z Německa, který hradeckému publiku představí Proměnu. „Všechna zahraniční představení na našich scénách jsou otitulkována nebo simultánně tlumočena do češtiny. Zároveň ale budeme titulkovat i vybraná česká představení do angličtiny. Taková představení jsou v programu označena jako English Friendly,” říká ředitelka Klicperova divadla Eva Mikulková.

Záhada dopingové kauzy Hradce. Testů je málo, hráči mají strach

Letos poprvé ve své historii představí Regiony premiéru autorského projektu, který vzniká přímo pro samotný festival. Autorem projektu K Prameni je Jakub Gottwald, první držitel Ceny Thálie v kategorii Alternativního divadla (2020). Projekt je poctou původním obyvatelům Ameriky, tato performance se v průběhu celého týdne odehraje celkem 16krát. Všechna představení se uskuteční v prostoru Šimkových sadů, kde již teď vzniká s důrazem na ekologii a využití recyklovaných materiálů speciální scénografie.

Pořadateli již 28. ročníku jsou Klicperovo divadlo, Divadlo Drak a kulturní neziskovka Kontrapunkt. Program si můžete prostudovat na webu festivalu Regiony.

Podívejte se na fotogalerii z loňského ročníku divadelního festivalu Regiony: