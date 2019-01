Hradec Králové - Planeta Mimo má jediného obyvatele.

Divadlo Drak | Foto: DENÍK/David Taneček

Ten tu žije spokojeně sám se sebou ve světě, který mu dokonale vyhovuje. Až do okamžiku, kdy se planeta začne z neznámého důvodu přehřívat, a jemu nezbude než si hledat jiné útočiště. A jaké to bude dobrodružství, netuší v tu chvíli nejspíš ani on sám.

To je náznak příběhu divadelní hry Mimoň, kterou v sobotu od 16 hodin uvede hradecké divadlo Drak. Hra pojednává o Aspergerově syndromu. který patří mezi poruchy autistického spektra. Vyznačuje se především potížemi v komunikaci a sociálním chování.