Důvodem pro zrušení premiéry i plánované včerejší reprízy bylo to, že divadlo nezískalo licenci od autora filmu Woodyho Allena. Problém s autorskými právy není úplně výjimečný, že kvůli tomu došlo ke zrušení představení až v den premiéry, je ale hodně nezvyklé.

Celý proces jednání byl podle ředitelky Klicperova divadla Evy Mikulkové velmi složitý, protože v něm figurovaly hned čtyři strany. Hradecké divadlo, česká divadelní agentura Aura-Pont, americká agentura zastupující Woodyho Allena a sám slavný režisér. „Nám do poslední chvíle agentura tvrdila, že se to vyřídí. Je to hrozný průšvih, ale pokud bychom premiéru odehráli, vyvodili by z toho Američané právní důsledky, které by vedly k likvidaci divadla,“ řekla Deníku Mikulková. Šlo by o milionové pokuty. Podle Mikulkové Klicperovo divadlo nezaspalo. O autorská práva žádalo už na jaře. Protože se ale režisér Adam Skala rozhodl vytvořit úplně novou adaptaci, bylo nutné ji celou přeložit do angličtiny a poslat Allenovi. „Nevěděli jsme, že to funguje tímto způsobem a od agentury jsme se to dozvěděli až 14 dní před premiérou. Tam vidím chybu na straně Aura-Pontu, který věděl, že bude premiéra a neupozornil nás včas. V červnu jsme se ptali, co k tomu chtějí a o tom překladu nás neinformovali,“ vysvětlila Mikulková. Jednání nyní vedou česká a americká agentura, přesto se včera zapojilo i divadlo. „Napsali jsme pokornou žádost americké agentuře i přímo Allenovi, aby nám svolení udělili co nejdřív,“ řekla ředitelka. Během týdne se prý dozví víc a podle toho rozhodne o osudu představení plánovaného na 30. října.

Premiéra bude určitě ještě letos

I kdyby jednání s Američany krachla, představení se divadlo nevzdá. Woody Allen vycházel z knihy Herberta G. Wellse, takže je i divadlo připraveno upravit hru na adaptaci původní knihy. „Stálo nás to dost peněz a nemůžeme si dovolit to celé zahodit. V každém případě hru ještě letos uvedeme,“ řekla Mikulková.

Náměstkyni mrzí špatná komunikace

Za nešťastnou považuje situaci náměstkyně primátora pro oblast kultury Monika Štayrová (ANO). „ Mrzí mě, že mi to nezavolali. Všem ředitelům svých kulturních organizací jsem říkala, že když bude nějaký problém, ať hned zavolají, abych o tom věděla,“ uvedla Štayrová. Podobný problém Klicperovo divadlo zažilo už před lety u představení Cesta dlouhým dnem do noci. Nezískalo práva od dědiců autora. „Stává se to i v jiných divadlech,“ upozornila Mikulková. Třeba v Pardubicích se s tím ale nesetkali. „Nikdy jsme nic takového neřešili, práva by měla být domluvená s předstihem,“ řekl Deníku Radek Smetana z Východočeského divadla Pardubice.