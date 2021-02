Podzimní vlnu pak trávil nejen studiem na pedagogické fakultě, ale také nahráváním nových skladeb ve svém improvizovaném domácím studiu.

„Na jednu stranu jsem v mnoha věcech líný, ale co se týče hudby, neumím nic nedělat. Takže, hned jak se všechno zavřelo, nahrál jsem v mém domácím improvizovaném studiu postupně několik písniček a točil jsem si k nim i klipy. Natáčení normálního klipu trvá klidně i tři dny, plus třeba měsíc příprav, ale ty domácí byly hotové za pár hodin,“ vypráví dvaadvacetiletý písničkář.

Že i improvizované klipy posluchače baví, dokazuje jejich zájem na internetovém portálu Youtube. Třeba videoklip ke skladbě Rande, který Michal natočil doma v pokoji, a ve kterém přes webkameru vystupuje i herecká dvojice Berenika a Michal Suchánkovi, vidělo už jeden a čtvrt milionu lidí.

„Myslím si, že je důležité snažit se nastalou situaci maximálně využít. Hodně se už ale těším na to, až budou zase nějaké koncerty,“ říká Michal Horák, který jako velký optimista věří, že v letošním roce si živých koncertů užije dosyta. „Od května mám plný diář. Na podzim pak plánuji turné s novou deskou, která pravděpodobně vyjde někdy na začátku podzimu,“ prozrazuje písničkář, který je často srovnávaný s Tomášem Klusem.

„Tomáš Klus mě určitě dost ovlivnil. Okolo mých třinácti let panovala taková ta největší „klusománie“, během níž vyhrál i Zlatého slavíka. Tehdy si mě vybral jako předskokana na turné, což byl velký úlet,“ popisuje mladý písničkář. Za své další hudební vzory považuje kapelu Beatles a také další české hudebníky, kteří stejně jako on sám zpívají vlastní texty. „Obdivuji především písničkáře jako Karel Kryl, Karel Plíhal nebo Jaromír Nohavica, to jsou všechno králové češtiny,“ říká Michal Horák.

Celý rozhovor o jeho hudebních začátcích, inspiracích k textům nebo plánech do budoucna najdete ve středu na webu hradecky.denik.cz.