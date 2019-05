K vidění bude módní kolekce sezony jaro-léto 2019. Těšit se můžete na doprovodný program, při kterém vystoupí taneční skupina Steels a na harfu zahraje Pavla Novotná. Módní show se uskuteční v hotelu U Královny Elišky v Hradci Králové v pondělí od 19 hodin.

Jitro vzpomíná na Petra Ebena

V pondělí můžete navštívit koncert všech oddělení Královéhradeckého dětského sboru Jitro u příležitosti 90. výročí narození hudebního skladatele Petra Ebena. V průběhu večera se uskuteční křest dalšího CD Jitra „Petr Eben in heaven“, které vydává společnost Navona Records. Koncert se uskuteční ve Filharmonii Hradec Králové od 18 hodin.

Tanec dává svobodu a léčí duši

Na hořkosladké drama Dermota Canavana „Třetí prst na levé ruce“ můžete v pondělí od 19 hodin zajít do bydžovského divadla. Sestry Niamh a Grace (Iva Pazderková a Martina Randová) k sobě měly kdysi velmi blízko. Když se setkávají nad krabicí fotografií z dětství a dospívání, dávno zasuté vzpomínky znovu ožívají. Postupně rozkrývají svůj komplikovaný vztah s autoritativním otcem, citlivé období se svojí milovanou maminkou, i to, proč se jejich cesty na čas rozešly. Přestože jsou jejich vzpomínky chvílemi bolestné, neopouští je pro ně tak typický svérázný smysl pro humor. A navíc existuje něco, co jim vždy dává svobodu i sílu na všechno zapomenout: tanec.