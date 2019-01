Východní Čechy – Na tento okamžik čekaly stovky našich čtenářů od chvíle, kdy na jaře vstoupily do první ankety Deníku o nejoblíbenější východočeskou zpěvačku, zpěváka a kapelu.

Nejoblíbenější zpěvačkou je Leona Šenková, mezi zpěváky zvítězil Luboš Suchánek a prvenství mezi kapelami si odnáší Komunál.

Anketu jsme před několika měsíci vyhlásili s představou, že vytáhneme na světlo desítky různých vesnických orchestrů, místních kapel a bandů, oblíbených lídrů skupin z malých východočeských měst, jejichž sláva zatím nedošla až ke hvězdám a my o nich málo víme, nicméně stojí za nimi (a často i dlouhé desítky let) spousta nadšených a věrných fanoušků.

Chtěli jsme také dát šanci příznivcům všech východočeských muzikantů, aby se za svoje oblíbence a často idoly poprali, aby jim dopřáli okamžik slávy v podobě velké fotky v novinách.

Podařilo se obojí – a obojí v míře, kterou jsme opravdu nečekali.



Nominace

Speciální e–mailová adresa, na kterou v prvních týdnech od vyhlášení ankety přicházely nominace, polykala denně desítky nejrůznějších jmen ve všech třech kategoriích: místních dechovek, tancovačkových kapel z orlického podhůří, usilovných rockových kapel, jejichž zpěváka miluje celé městečko i zpěvaček, jejichž ctitelé měli plnou pohotovost.

Dobře organizované příznivce měli – soudě podle počtu nominačních e–mailů – i takzvané televizní tváře: zpěváci a zpěvačky, které z našeho malého východočeského rybníka vytáhly na výsluní soutěžní televizní projekty SuperStar a X Factor.

Finále

Po uzavření nominací jsme sečetli stovky e–mailů (i slušnou nadílku korespondenčních lístků) a vybrali v každé kategorii deset nejfrekventovanějších jmen. Třicetihlavý seznam jsme v Deníku zveřejňovali týden co týden, abychom vám připomněli jména finalistů, kteří čekali na vaše hlasy. Nejspíš to ani nebylo potřeba. Schránka se nepřetržitě plnila hlasy a jejich obsah dával znát mnohé.

Mobilizace

Tušili jsme, kdy dali hlavy dohromady fanoušci kapely XY. Svými hlasy zaútočili hromadně a zjevně z e–mailových adres, které vznikly právě pro tento účel.

Tušili jsme, kdy vyrazily do řízeného útoku ctitelky zpěváka YZ. Z hlasovacích e–mailů totiž často zapomněly vymazat předchozí mobilizační korespondenci s ostatními členkami: téměř vždy obsahovala výzvy MUSÍ a NEDOPUSŤME.

Dojemné byly balíčky korespondenčních lístků, které téměř bez výjimky obsahovaly jméno jednoho podorlického bandu. Korespondenční lístky totiž dostáváme do redakce už jen občas – jsou přece rychlejší způsoby komunikace. Pečlivý a tak trochu staromódní rukopis na oněch kartičkách ovšem dával znát, že fanoušci letitého orchestru, který na Rychnovsku rozdává radost místním už desítky let, měli velké odhodlání a udělali všechno, co bylo v jejich silách.

Kolaps

Spočítat vaše hlasy, jejichž počet přesáhl číslo 1500, nebylo úplně snadné: zoufalec jménem muzikant@denik.cz se totiž pod náporem e–mailů tu hroutil, tu nenačítal nové hlasy, protože mnohé z nich obsahovaly i docela rozměrné ukázky ze stránek milovaných kapel nebo jejich megafotky. Dvojí přepočítání, vždy s nachlup stejným výsledkem, nakonec přineslo ovoce. Máme vítěze – a podle velkého náskoku oproti druhým v pořadí v každé kategorii noblesní vítěze. Leoně Šenkové, Luboši Suchánkovi a jeho kapele Komunál nikdo na záda nedýchal.

Čirá radost

Rozhovory s vítězi krátce po stvrzení výsledků byly nesmírně příjemným zážitkem. Byly totiž přesně oním často popisovaným zážitkem, kdy jste poslem dobrých zpráv – a radost adresáta je nelíčená, upřímná, velká a víceméně neřízená.

Leona Šenková

- 211 hlasů

Zpěvačka s nádherným silným hlasem zpívá už léta s opatovickou kapelou Komat. Od chvíle, kdy se po několik večerů pravidelně objevovala na televizních obrazovkách v Česko–Slovenské SuperStar, zná její tvář spousta lidí. Zprávu o vítězství v anketě přijala s velkou radostí.

Podle té spousty hlasů, která vám přišla do ankety, máte za sebou opravdu hodně oddaných fanoušků. Jak často za nimi jezdíte?

Jooo, fanoušci, to jsou zlatíčka:) Koncertuji poměrně často a jsem za to moc ráda, že jim můžu hodně toho říct přes svoje písničky.

Jaký čas teď právě prožíváte jako zpěvačka? Na čem pracujete, jak se vám daří ve škole a v životě?

Jako zpěvačka se cítím velmi dobře, byl to přece odmalinka můj životní sen. Letos v květnu jsem dotočila u slovenského skladatele a kytaristy kapely Metropolis Jimiho desku, která dostala název Vzorná holka. 15. září mi ji v Praze měl pokřtít slovenský zpěvák Richard Müller, který si se mnou na albu střihnul duet Nebude to jiný. Den před křtem se kvůli zdravotním potížím bohužel omluvil, ale i tak to pro mě byl skvělý zážitek – společně s mojí rodinou, přítelem a kamarády. V srpnu jsem dotočila i klip k písni Věřím andělům, který je o ženě a muži, kteří přišli o své dítě. Chtěla bych všem milujícím rodičům tímto klipem říct, ať si váží toho, co mají doma, i když to třeba někdy zlobí. Režisérem klipu byl Kryštof Hanzlík, kterému velice vděčím za skvělou práci. A jinak – nevím, co je nuda, hodně zpívám a pracuju a ještě k tomu mám individuální studijní plán na Střední odborné škole pedagogické v Čáslavi.

Jste takhle spokojená i v soukromí?

Jsem. S mým přítelem Martinem si pořád skvěle rozumíme, občas posedíme na terásce, i když času moc nezbývá. Přesto je to fajn.

Pocítila jste na vlastní kůži, že televizní obrazovka mnohé změní. Vzpomínáte na SuperStar?

Je pravda, že televize člověku udržuje popularitu. Moje tvářička :) pomohla jak mně, tak i kapele, více lidí nás zná, pořadatelé různých večírků, koncertů, beneficí nás stále častěji zvou. Akce v diáři i možnosti přibývají. Díky SuperStar jsem se pořádně rozjela, ale snažím se tohle téma už přecházet. Je to přesně tři čtvrtě roku za mnou, teď pracuju sama za sebe, ne za SuperStar.

Dvě stě jedenáct fanoušků pro vás hlasovalo v anketě Deníku. Máte pro ně nějaký vzkaz?

Moc děkuju všem za velkou podporu, konkurence byla veliká a vy jste si vybrali mě, za což vám náleží pusa,moje písničky a jedno velké díky!

Luboš Suchánek

- 224 hlasů

Komunál

- 228 hlasů

Chlumecká kapela Komunál a její charismatický zpěvák Luboš Suchánek. Luboš vyhrál v kategorii zpěváků, jeho kapela s téměř identickým počtem hlasů v kategorii kapel. Se svolením kapely jsme pořídili rozhovor jen s Lubošem Suchánkem – jsou prý jedna duše. S dvojitou dávkou radosti!

Takový tah na bránu, jaký předvedli fanoušci (nebo spíš fanynky) vaše a vaší kapely, se hned tak nevidí. Tušili jste vítězství?

Vůbec ne! Máme obrovskou, obrovskou radost. Už jenom postup mezi deset finalistů kapelu i mě hřál a dal nám sílu, že to, co děláme, má smysl. Bereme vítězství s velkou pokorou. Děkujeme všem, komu jsme stáli za to, aby nám poslali hlas – tohle vítězství je pro nás takový malinkatý zlatý slavík. Pokud jde o mě – vím, že existuje spousta mladších, nadanějších a hubenějších zpěváků, než jsem já, ale já mám zase to štěstí stát v jedné řadě s klukama z Komunálu. I to moje vítězství patří jim.

Ještě k těm fanouškům – oni vás opravdu milují. Dalo se to vyčíst z každého hlasu.

To vám neumím vysvětlit. Každý víkend nastupujeme do tranzitu, kolikrát je zima, prší, nebo na nás čeká nějaké zapomenuté místo, kam se dá dojet jenom autem, a já vždycky říkám – jenom blázen by šel dneska na zábavu, tam nikdo nebude. A většinou se stane zázrak a já si pak říkám – jak je to možné, tolik lidí… My jsme trochu zvláštní skupina. Dali jsme se dohromady a nebylo to žádné seskupení hudebníků kvůli slávě. To ani nešlo, nic jsme neuměli. Vůbec nic jsme neuměli! Byli jsme prostě kamarádi s nějakým snem. Nechtěli jsme hrát převzaté věci, tak jsme si začali psát vlastní. Kdykoliv, když jsme někde na koncertech slyšeli z reproduktorů muziku jiné kapely, tak jsme cítili ten propastný rozdíl mezi její a naší muzikou… O to víc jsme byli vděční za každý potlesk našich fanoušků.

To je hodně pokorné.

Tak to prostě máme. Jsme strašně vděční za náš vztah s fanoušky. Jsme taková zvláštní, krásná rodina. Za ty roky jsme si vytvořili spoustu přátelských vztahů, byli jsme dokonce svědčit na svatbách v podstatě cizím lidem… Možná proto, že jsme nikdy nikoho neodmítli, dává našim fanouškům pocit, že jsme jejich, že jsme tady pro ně. Je hezké, že i když všichni pomalu stárneme, ta přátelství pořád trvají.

Není vám někdy líto – tváří v tvář publiku na vystoupeních – že nevyprodáte strahovský stadion? Netoužíte po velké slávě?

Teď vám prozradím tajemství mého kříže na pódiu. Vždycky jsem měl na jevišti hroznou trému, nevědě jsem, co s rukama a zároveň jsem se styděl, že neumím zpívat. Tak jsem jakoby hrál na kříž a to mi pomáhalo přežít ten stres. Už je to lepší, ale ten kříž mi zůstal. Z toho je vidět, že já opravdu nemůžu být nikdy hvězdou. Já jsem spíš takovej hodnej strejda.

Děkujeme všem, kdo se zúčastnili první ankety Deníku o nejoblíbenějšího východočeského muzikanta, a přejeme všem kapelám, zpěvačkám, zpěvákům i jejich fanouškům hodně radosti a úspěchů.