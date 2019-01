Východní Čechy/ Praha - V neděli 20. ledna skončila ve Valdštejnské jízdárně v Praze rozsáhlá retrospektivní výstava děl Františka Kupky (* 1871 v Opočně, + 1957 v Puteaux), průkopníka a hlavního představitele abstraktní malby a jedné z nejvýznamnějších osobností českého umění vůbec.

Výstavu tvořily tematické celky, díky nimž bylo možné sledovat umělcovu cestu od symbolismu k abstrakci, u jejíhož zrodu stál.

V Paříži ji předtím vidělo téměř čtvrt milionu návštěvníků a také u nás se těšila velkému zájmu. Na Kupku se stála doslova fronta. Vidět nejzásadnější Kupkova díla, stejně jako vnímat prostřednictvím tří set obrazů a děl vývoj jeho tvorby od raných prací z devadesátých let 19. století až po abstraktní obrazy z padesátých let 20. století, se zejména starší generaci už určitě nepoštěstí a byl to vskutku výjimečný zážitek.

Dana Ehlová