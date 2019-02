Hradec Králové - Cestovatelská promítání v hradeckém AC klubu pokračují. Tentokrát navštívíte Aljašku.

Ilustrační foto | Foto: čtk

Jedná se o volné pokračování úspěšné přednášky Kanada na blind - tentokrát tom, jak to dopadá, když se holka vydá sama do Kanady trochu pracovat, trochu cestovat a po měsíci usoudí, že ji vlastně stávající práce nebaví. Znovu si sbalí a s cizími lidmi se vypraví na měsíční road trip přes Yukon, směr Aljaška. Samozřejmě, ani tady nejde vše podle plánu. Celou přednáškou vás budou provázet panoramata místních vrcholků a tentokrát až neskutečnou „náhodou" půjdete po stopách Alexandra Supertrampa z knihy a filmu Útěk do divočiny.

Přednáší Michaela Hrdá, a sice v pondělí 24. října od 19 hodin v AC klubu v hradecké Heyrovského ulici.

Petr Ungrád