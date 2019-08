Na páteční podvečer připadlo promítání Bohemian Rhapsody. Filmu, který koncem minulého roku po několik týdnů vyprodával nejen jičínský biograf, navíc předcházel koncert skupiny Prague Queen. Český Freddie Mercury Jaroslav Břeský předvedl výbornou show, tento tah se organizátorům jednoznačně vyplatil.

Mnozí předpokládali, že by mohl padnout rekord v návštěvnosti. Ale to, že si cestu na dvojitou porci Queenů nakonec najde tisíc lidí, asi neodhadoval ani ten největší optimista. Byla to vskutku nefalšovaná letní pohoda.