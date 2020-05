Zatímco nepočetní diváci při nedávné vernisáži sledovali dění z ulice přes okno a prosklené dveře, uvnitř se děly pozoruhodné a běžně opravdu nevídané věci.

Ty úzce souvisely nejen se specifikou konkrétního místa a situací pro obohacení instalace, ale také s důvodem nemožnosti sdružování lidí ve velkém počtu v období karantény vyvolané nákazou Covid-19. Majitel galerie mezi exponáty vytvořené a zpracované rozmanitými způsoby z větších krabiček od sirek k překvapení přítomných vypustil šest neméně překvapených slepiček hedvábniček zvaných Silkie Bantam, které obývají přilehlou kouzelnou zahradu za domem.

„Tady u Henclů nás zaujala zahrada se slepičkami, proto jsme se rozhodli to využít. Každý vystavující student po svém tvůrčím způsobem zpracoval krabičku od sirek, která byla umístěna do prostoru, kde se pak při zahájení pohybovaly slepičky. Ty se, na rozdíl od lidí, shlukovat mohou, takže výstava je vlastně určena především pro ně,“ vysvětlila studentka ateliéru Performance Klára Vlachová.

Slepice byly zpočátku nesmělé a shlukly se u dveří, kterými vkročily do galerie. Potom je majitel jako správný kustod poměrně usilovně vháněl do útrob a nabádal je, aby se věnovaly se zájmem vystaveným dílům. To se sice zpočátku moc nedařilo, ale záhy se jedna členka drůbežího týmu rychle zbavila ostychu a svižným krokem zamířila k jednomu z děl. Brzy se však ukázalo, že více než umění ji zajímala kukuřice v otevřené krabičce od sirek umístěné hned pod artefaktem. Po krátké, trochu nekoordinované procházce po galerii nakonec šestice slepic usoudila, že umění už bylo dost, a vytvořila hlouček u dveří, za nimiž nedaleko je onen dvorek, kde tráví většinu svého času.

Jak nám při online přenosu řekl performer Kovanda, připravuje se dernisáž, která se v galerii bude konat ve čtvrtek 2. července za účasti jeho i ostatních studentů. „Chtěli bychom ještě na závěr této výstavy se studenty něco připravit a divákům předvést,“ slíbil. Akce v podobném duchu se odehrála v době uzavření kulturních institucí i v USA. „Tři tučňáci ze zoo v Kansasu dostali příležitost vyrazit na soukromou prohlídku Nelson-Atkinsova muzea umění, kde se mohli projít prázdnými sály a obdivovat vystavená díla,“ napsal server Independent. (kr)

