V náchodské galerii vystavují umělci do 40 let

Galerie výtvarného umění v Náchodě zve v pátek od 17 hodin do zámecké jízdárny na slavnostní otevření výstavy „Umělci do 40 let. 10 let trvání cyklu“.

Před Galerií výtvarného umění Náchod byla odhlena socha s názvem Vítězslava, kterou městu daroval sochař Arnold Bartůněk. | Foto: archiv města