„Přijďte bezplatně navštívit naše muzeum na Masarykově náměstí, kde představíme i některé novinky. Připravili jsme pro vás například panel a nový exponát připomínající výročí Boženy Němcové a osobnost kněžny Zaháňské, expozici německých střel k výročí ukončení druhé světové války nebo model židovské části Náchoda,“ zvou zaměstnanci muzea.

Akce začala v úterý a potrvá do 31. května, otevřeno bude tradičně od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin a vztahuje se pouze na stálou expozici v Broučkově domě.