Nad Hradcem zněla Bohemian Rhapsody. V Park360 zahráli Queenie

/VIDEO/ World Queen Tribute Band Queenie zahrála v hradeckém Park360. Navzdory dešti si hity kapely Queen v provedení tohoto oblíbeného revivalu přišlo vychutnat několik stovek lidí. A došlo i na We Are The Champions, Radio GaGa či Under Pressure. Podívejte se na videa a pár fotografií z koncertu.

Kapela Queenie zahrála v Hradci Králové hity legendárních Queen | Video: Vladimír Matýsek Jiří