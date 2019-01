Hradec Králové - Kdo má rád filmy, které jsou nápadité a vymykají se žánrovým konvencím, přijde si na své. Do krajské metropole přichází již druhý ročník Cinema Open. Pro návštěvníky je připraven i animační workshop.

Ilustrační obrázek | Foto: DENÍK/David Taneček

Podívat se na tvorbu nezávislých filmařů není nějak snadné, protože jejich snímky se do klasické distribuce zpravidla nedostanou. Kino Centrál tak nabízí svým příznivcům, aby zavítali do útrob kinosálu a nechali se oslovit svěží a tvůrčí generací mladých filmařů. Na festivalu Cinema Open, který se koná od 11. do 12. listopadu, bude promítnuto přibližně 44 filmů. Dramaturgicky je rozdělen do několika promítacích bloků.

„Na poli nezávislé kinematografie vzniká nepřeberné množství filmů. Dejme tomu, že dvě třetiny jsou velmi dobré, a proto je nám líto, že obdobné snímky nemají lepší možnost prezentace. Proto jsme se loni rozhodli, že uděláme první ročník festivalu,” řekla umělecká ředitelka hradeckého festivalu Cinema Open Jarmila Šlaisová.

Promítat se budou i krátké snímky z českých a slovenských filmových škol. Pro místní publikum budou zajímavá díla, která byla vytvořena pod hlavičkou Školy audiovizuální tvorby Hradec Králové. „Chceme diváckou obec seznámit s tímto proudem kinematografie,” uvedl Ondřej Krejcar z produkce festivalu Cinema Open.

Dalším lákadlem je jeden z bloků festivalu, nazvaný Osobnosti Hradce Králové a regionu. V dokumentu Parní muž půjde o zálibu Zdeňka Balského, jehož životem odjakživa „funí pára”. Dílo nazvané Wagner zase přiblíží podrobnosti o muži, který pobýval v Hořicích. Jan Wagner byl malíř, grafik, architekt a pedagog. Ságu slavného rodu Pilařů zase přiblíží dokument Houslaři. Příznivci výtvarníka, pedagoga, muzikanta a zejména frontmana skupiny NVÚ Štěpána Málka si jistě nenechají ujít dílo s názvem NVÚ - nepřichází v úvahu. „Tento blok přinese divákům mnoho užitečných informací o osobnostech z regionu,” prozradila Jarmila Šlaisová.

Hostem festivalu bude Rudolf Adler, který vyučuje na pražské FAMU.

Diváci se seznámí i s jeho filmovými prvotinami s názvem „Střepy pro Evu” a „Hrom do Kapelníka”. Cinema Open přinese i blok zahraničních filmů ze Slovenska či Polska nebo Německa.

V pátek se začíná promítat od půl deváté a poslední projekce startuje v 8 hodin. V sobotu budou první diváci vpuštěny do kinosálu od 10 hodin a závěrečné promítání začíná ve 22.22 hodin. Festival Cinema Open je výběrový, nikoli soutěžní.