Východní Čechy, Kostelec nad Orlicí - Majitel zámku s galerií František Kinský vystaví díla členů legendárního společenství Paleta Vlasti: Theodora Pištěka, Karla Nepraše, Huga Demartiniho a mnoha dalších.

Zámek Kostelec nad Orlicí | Foto: Archiv

Už zítra v podvečer otevře majitel Nového zámku František Kinský další unikátní výstavu ve své galerii: poprvé ve východních Čechách představí dílo legendárního společenství Paleta Vlasti za účasti mnoha z vystavujících umělců. Významná díla předních českých výtvarníků Theodora Pištěka, Bedřicha Dlouhého, Milana Ressela, Josefa Klimeše, Jana Koblasy, Karla Nepraše, Huga Demartiniho a dalších budou v kosteleckém zámku k vidění do konce září. Punc exkluzivity rozsáhlé výstavě dodá i stěžejní dílo Theodora Pištěka, olej na plátně Večírek u Plečnika.

Hokej jako zbraň

Pamětníci si jistě vzpomenou na kořeny pánského hokejového klubu Paleta Vlasti sahající hluboko do konce padesátých a začátku šedesátých let. Mladí pražští umělci, výtvarníci a filmaři se tehdy rozhodli hrát hokej. Bavili se a s jejich činností vstupovala do zachmuřelé normalizované Prahy svoboda a recese s donkichotskou odvahou. K hokejovým zápasům přibyly aktivity širokého záběru: divadelní představení, automobilové rallye, hudební produkce, sportovní turnaje, varietní pásma i plesy na ledě s absolutně netradičním programem, výlety do přírody bombardované z letadla čerstvým pečivem. Svědectví o úrodných padesáti letech kamarádského společenství představí v kosteleckém zámku František Kinský.

„Naše životy se v průběhu let protnuly. Z hokeje a společné zábavy se zrodila přátelství, pocity svobody v moři nesvobody. Rád jsem chodil na výstavy jednotlivých členů hokejového klubu Paleta Vlasti a aktivně jsem se také účastnil akcí, které společenství pořádalo. Dokonce jsem získal věnce všech barev, když jsem jako navigátor jezdil jejich automobilovou rallye," vzpomíná s úsměvem František Kinský.

Dnešní majitel zámku a podnikatel prožil velký kus života v Praze, kam se společně se svými rodiči přestěhoval z kosteleckého panství v roce 1948. Do rodinného sídla se vrátil před deseti lety, aby pokračoval v odkazu a díle svého otce. V patře svého zámku otevřel Galerii Kinský a zúročil tak všechny svoje dosavadní pracovní zkušenosti: od stavařiny, přes film, pořádání výstav až k postu kreativního ředitele nadnárodní reklamní společnosti. Zítra uvede ve své galerii ojedinělou výstavu členů hokejového klubu Paleta Vlasti, která bude teprve druhou v pořadí za dobu jeho existence.

Zítřejší vernisáže se zúčastní i osmdesátiletý Theodor Pištěk: držitel Českého lva za dlouholetý umělecký přínos českému filmu, nominovaný na Oscara za kostýmy k filmu Valmont Miloše Formana a držitel Oscara za kostýmy ve Formanově velkofilmu Amadeus. (di)