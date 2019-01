VÝCHODNÍ ČECHY - Úkazy na oblozer ve 26. týdnu

Slunce | Foto: Deník

Úkazy na obloze ve 26. týdnu (od 25. června do 1. července)



Měsíc prochází souhvězdími Panny, Vah, Štíra, Hadonoše a Střelce. Počátkem týdne se promítá nedaleko hvězdy Spika v souhvězdí Panny, 27. a 28. června se pohybuje nedaleko Jupitera a hvězdy Antares ve Štíru.

30. června v 15 hodin a 48 minut je Měsíc v úplňku.



Planety: nejjasnější planeta Venuše září večer vysoko nad západním obzorem. Přechází ze souhvězdí Raka do Lva, pohybuje se v blízkosti planety Saturn; největší přiblížení obou těles nastane během nadcházejícího víkendu. Jasný Jupiter svítí už za večerního soumraku nevysoko nad jihovýchodem, promítá se do souhvězdí Hadonoše a je pozorovatelný celou noc. Dvě hodiny po půlnoci vychází planeta Mars, počátkem týdne přechází ze souhvězdí Ryb do Berana. Merkur je nepozorovatelný. Planety Uran a Neptun vycházejí kolem půlnoci. Zatímco Uran ve Vodnáři je viditelný už malým triedrem, ke spatření Neptuna v souhvězdí Kozoroha je nutné použít menší hvězdářský dalekohled.



Jiří Kordulák, Hvězdárna v Úpici