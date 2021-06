Tisíce lidí v centru Hradce Králové si nenechaly ujít první den 26. ročníku oblíbeného divadelního festivalu Regiony.

Divadelní festival je svátkem umění všeho druhu. V pátek si mohli návštěvníci užít třeba i ohnivou show. | Foto: Deník/Tomáš Kulhánek

Návštěvníci se musí u vstupu nejen do vnitřních prostor, ale i do Žižkových sadů nebo na letní scénu Klicperova divadla prokázat akreditací. Tu získají po předložení negativního testu, dokladu o očkování nebo prodělání nemoci covid-19. V pátek večer se proto před vstupem do sadů tvořily dlouhé fronty. V dalších dnech by ale už situace měla být lepší. Během první dne programu se na Kavčím plácku uskutečnila i jedna dlouho odkládaná událost - křest unikátní umělecké scény s názvem Loď umělců.