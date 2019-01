Hradec Králové - Ve Festivalparku pokračuje 20. ročník hudebního festivalu Rock for People. Jeho letošní program nabízí na 200 zahraničních a českých kapel, známé dýdžeje a také nehudební aktivity.

Sobota

Dvouhodinovým koncertem na 20. ročníku hudebního festivalu Rock for People v Hradci Králové v sobtu vyvrcholilo turné skupiny Lucie, které zahájila 26. května v košické Steel Areně. Jedenáct zastávek šňůry Lucie bylo v tuzemském showbyznysu unikátním projektem, náklady na přípravu turné činily podle organizátorů přibližně 80 milionů korun. Kapela vyhlásila v říjnu 2004 tvůrčí pauzu. Oficiálně potvrdila svůj návrat na hudební scénu předloni v prosinci. Podle bubeníka Davida Kollera byl dnešní koncert Lucie poslední minimálně na další dva roky.

Lucie zahrála v původním složení Koller, Robert Kodym, P.B.CH. a Michal Dvořák. Coby druhý bubeník s nimi vystoupil i syn Davida Kollera Adam a v několika písních hostovalo dívčí smyčcové kvarteto. Chytlavé refrény zpívala s kapelou největší návštěva ze všech koncertů letošního Rock for People, pod pódiem se tísnily tisíce lidí. Podle pořadatelů letošní ročník festivalu navštívilo přes 20.000 lidí.

Vystoupení se světelnými a pyrotechnickými efekty otevřela skladba úvod Amerika, následující program nabídl hity kapely jako Vona říká jó, Kengi, Noc, Sen, Zkamenělý dítě, Šrouby do hlavy, Panic, Oheň či Černí andělé. „Lucii jsem poslouchala před jejich rozchodem jako dvanáctiletá holka a teprve nyní jsem pochopila, že skoro všechny jejich texty jsou o sexu," podotkla jedna z mladých žen tancujících v předních řadách.

Odpolední program festivalu přinesl mimo jiné vystoupení Radima Hladíka a jeho Blue Effect ve spojení s Rozhlasovým Big Bandem Gustava Broma. Zaplněné hlediště aplaudovalo skladbám z alb Nová syntéza a Nová syntéza 2. Zazněly i Rajky a Ej padá padá rosenka z pozdější éry Blue Effectu. Mezi diváky byl i manželský pár tvořený stoletým pánem a jeho šestaosmdesátiletou paní. Ti se na festivalu objevili již loni na vystoupení Karla Gotta.

Velký ohlas mělo dnes na hlavní scéně také vystoupení Molotov Jukebox v čele s charismatickou zpěvačkou a akordeonistkou Natalií Tenou, která se jako herečka proslavila rolí Nymfadory Tonksové z filmů o Harry Potterovi. Skupina svým energickým stylem, který nazývá „GypStep", roztančila mnoho posluchačů. Rockovou hudbu inspirovanou tím nejlepším z 60. a 70. let nabídla mladá irská čtveřice The Strypes, melodickou hudbou potěšila přítomné pětice The Naked And Famous z novozélandského Aucklandu, která podle přítomných hudebních publicistů potvrdila, že je zejména koncertní formací.

Pátek

Dvacet let od vzniku v pátek ve Festival Parku oslavili zakladatelé festivalu Rock for People Petr Fořt a Michal Thomes společně se stejnými jubilanty, kapelou Chinaski. Tisíce lidí poté před půlnocí roztancovali britští Madness. Dnešní program festivalu, který končí v sobotu, podle pořadatelů sledovalo přes 20.000 hudebních fanoušků.

Posluchače pod jevištěm na úvod koncertu Chinaski zaskočil lídr kapely Michal Malátný, který na pódium zamířil od zvukařů středem davu za zpěvu hitu Dobrák od Kosti. Zprvu překvapení lidé se záhy zpěvem přidali k refrénu. Chinaski nabídli podobnou projekci jako na únorovém vystoupení v pražské O2 areně, stejně tak s nimi vystoupily dívky ze sboru Cancioneta Praga. Diváci se dočkali známých skladeb jako Dlouhej kouř, Vakuum, Punčocháče, Vrchlabí či 1. signální. Při písni Drobná paralela si kapela na jeviště pozvala organizátory festivalu Fořta a Thomese, kteří kapelu doprovodili na kytary.

Netrpělivě očekávaní Madness zahájili koncert instrumentálním hitem One Step Beyond. Skupina, která má velký význam v rámci žánrů ska a 2Tone, poté zahrála písně Embarrassment, House of Fun, It Must Be Love nebo Baggy Trousers. Zazněla i skladba Our House, kterou kapela zahrála na střeše Buckinghamského paláce při oslavách královnina jubilea nebo při závěrečném ceremoniálu londýnských olympijských her. Díky Madness vznikly i dvě známé tuzemské ska kapely Sto zvířat a The Chancers nebo slovenští Polemic. „Pro mě byli Madness vůbec důvodem, proč jsem se začal věnovat hudbě. Po poslechu One Step Beyond jsem už nechtěl poslouchat a hrát nic jiného. Zároveň je to kapela, která smazala hranice mezi mainstreamem a undergroundem, čímž Madness patří oběma komunitám bez toho, aby na ně někdo koukal skrz prsty," uvedl před časem například Bejzo z Polemic. Koncert sledoval i lídr Sta zvířat Jan Kalina. „Připrav se na to, že až vylezou na pódium, tak se rozbrečím," obrátil se ke své manželce.

Fanoušky si ve večerním programu našla také skupina The Afghan Whigs, v jejímž případě nedošlo na slova frontmana Grega Dulliho, že nemá v úmyslu s kapelou pokračovat. Comeback kapely přinesl album Do to the Beast a nového kytaristu Marka McGuireho. Melodický metalcore příznivcům tvrdé muziky naservírovala posluchačům americká kapela We Came As Romans.

Rock for People nabízí i vzdělávací přírodovědné experimenty

Festival Rock for People vedle hudby přichystal například projekt Science for People. Vědecký areál přírodovědců nabízí za velkého zájmu návštěvníků populárně vzdělávací experimenty, workshopy či vědecko-technická show. V přírodovědném stanu se mohou zájemci zapojit do desítek experimentů.



K dispozici mají návštěvníci molekulární bar se zmrzlinou z tekutého dusíku i sekt s molekulárními jahodami. Zhlédnout mohou kriminální show a seznámit se s forenzními metodami vyšetřování či triky s daktyloskopickými technikami. Program připravila Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (UK) v Praze ve spolupráci s kolegy z 1. lékařské fakulty UK.



„Chceme ukázat, že věda nemusí být nudná, a to ani taková věda, která není ve společnosti přijímána s úplným nadšením, jako je třeba chemie," řekl ČTK Jan Kotek, proděkan pro vnější vztahy Přírodovědecké fakulty UK.



Přírodovědci připravili mimo jiné syčící šváby, svítící štíry, živé mnohonožky nebo možnost vyrobit si vlastní parfém z připravených macerátů. K mikroskopickému zkoumání se nabízejí rostliny, škůdci, lišejníky, minerály, krystaly chemických látek nebo zkameněliny.



Univerzitní medici a akademici přivezli interaktivní workshopy a medicínské modely, které představují atraktivní formou lékařská témata. Lidé si mohou vyzkoušet, zda odhalí počáteční fáze rakoviny prsu. Nechybí ani model erektivní dysfunkce, bez něhož se neobejde žádná sexuologická ordinace. „Je to vlastně jakýsi simulátor sloužící k demonstraci různých stupňů erektivní dysfunkce. V této situaci vždy hledáme nějaký přijatelný překlad, jak tlumočit, o co jde. Pracovně to mezi lékaři a mediky nazýváme, že je to ukázka toho, abychom se dozvěděli, co se děje, když se nic neděje…," uvedl Aleksi Šedo, děkan 1. lékařské fakulty UK, podle kterého návštěvnost předčila očekávání. „Kdyby ve stanu byly dveře, tak by se dalo říct, že se netrhnou," dodal.



Alexandra Hroncová z Přírodovědecké fakulty UK podotkla, že společně připravili atraktivní vědecký program, kterým chtějí pobavit, ale hlavně podat zajímavé informace a upozornit na zdravotní rizika civilizačních chorob. „A zejména nás těší, že i mezi festivalovými návštěvníky nacházíme řadu potenciálních studentů, kterým na místě můžeme říci a názorně ukázat, co u nás mohou studovat," uvedla.

Čtvrtek

První festivalový den se na hlavní pódium Rock for People po letech vrátil Manu Chao s novou formací La Ventura. Francouzský hudebník do festivalového areálu dorazil už ve středu a překvapil návštěvníky VIP baru, kam si zašel na polévku. Svou tuzemskou, médii i hudebními příznivci ostře sledovanou, premiéru v nové roli si před festivalovým publikem odbyl filmový akční hrdina Steven Seagal se svým Blues Bandem. Dále mimo jiné vystoupily skupiny Mandrage, The Tap Tap, Vladimir 518, Prago Union, Tom Odell nebo Divokej Bill. Závěr programu patřil rockové kapele Biffy Clyro a drum'n'bassovému producentovi Netsky s doprovodnou formací.

Steven Seagal hrál na Rock for People na střeše autobusu

Hvězda akčních filmů Steven Seagal se v pátek nad ránem na festivalu Rock for People v Hradci Králové představil jako kytarista a zpěvák. Původně měl vystoupit ve čtvrtek večer na jedné z hlavních scén, kvůli dopravním problémům ve Francii však začátek koncertu nestihl. Nakonec se svou čtyřčlennou skupinou od půl jedné ráno zahrál na scéně Red Bull Tour Bus umístěné na střeše autobusu.



I přes zdržení bylo vystoupení herce, režiséra, scénáristy a producenta očekáváno s velkým zájmem. Na ploše před autobusem se sešlo několik stovek lidí, postupem času však začal dav řídnout. Mnozí návštěvníci se přišli pouze podívat na slavného herce a vyfotit si ho na mobil, nakonec zůstala z původního počtu přibližně třetina posluchačů, kteří v závěru potleskem ocenili Seagalovu bluesovou produkci.



Seagal v brýlích a s čepicí kšiltem dozadu se divákům omluvil za zpoždění a skladbou Bad Blood zahájil vystoupení, které se z plánovaných 45 minut protáhlo na více než hodinu. Zazněly skladby ze Seagalových dvou dosud vydaných alb Songs From The Crystal Cave a Mojo Priest. „Jsem příjemně překvapený, Seagal je lepší muzikant než zpěvák, ale jeho kapela je skvělá a koncert mě bavil," konstatoval jeden z posluchačů, který vydržel až do konce produkce, po níž Seagal ještě absolvoval autogramiádu a focení s fanoušky.



Dvaašedesátiletý Seagal není podle hudebních odborníků hercem, který má hudbu jenom jako koníček. Na kytaru hraje od dvanácti let a jeho písničky se objevily v několika jeho filmech, například v akčním trháku Země krvavého slunce. Zahrály si s ním takové bluesové osobnosti jako John Lee Hooker a B. B. King. Na nahrávce Mojo Priest hostovali uznávaní muzikanti Bo Diddley a Louisiana Red.

Středa

Festival předznamenal středeční Večírek pro nedočkavé, při němž se na několika vedlejších scénách představil výběr domácí hudební scény, mimo jiné skupiny UDG, The.Switch, Xindl X, Michal Hrůza s kapelou nebo Hentai Corporation.