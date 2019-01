Nový Bydžov - Bravurní komedie o hledání sebe sama je určena nejen ženám středního věku, ale všem, kdo mají rádi dobrou zábavu. V zábavné one woman show exceluje Simona Stašová.

Shirley Valentine slaví rekordních 650 repríz. Herečka Simona Stašová a autor hry Willy Russell v divadle ABC. | Foto: Deník / Vladimír Šťastný

Shirley Valentine, čtyřicetiletá matka rodiny a manželka počestného občana podlehne návrhu své kamarádky a udělá něco, co se od ní neočekává. Odjede na dovolenou do míst, kde se pěstuje vinná réva, do Řecka. A tam začíná nový život, nové dobrodružství, všechno to, co už považovala za ztracené.

Užijte si příjemný, zábavný večer v Jiráskově divadle v Novém Bydžově. Představení začíná dnes v 19 hodin.