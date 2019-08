Už letos v březnu při natáčení norsko-amerického seriálu Atlantic Crossing se hlavní reprezentační salón opočenského zámku proměnil v jednu z komnat Buckinghamského paláce. Tentokrát se sem filmaři rozhodli přenést děj televizní minisérie o Boženě Němcové odehrávající se na ratibořickém zámku. Není to přitom poprvé. Už v 70. letech se tu natáčela Babička.

Na zámku v Opočně se však budou točit nejen prostory ratibořického zámku, komnaty hraběnky Zaháňské, ale i dům Panklových a motivy z jiných míst příběhu.

„Opočno jsme po dlouhé hledání zvolili pro semknutost panského sídla a hospodářských staveb, které odpovídá Ratibořicím. Zámek Opočno díky své fantastické kondici nabízí zachovalý standard panského životního stylu, v interiérech, terasách, průhled na nádvoří. Panklovi tehdy žili v přiděleném služebním domku, vlastně ve dvou malých nuzným místnostech téměř bez oken, ale v bezprostřední silně kontrastní blízkosti s luxusem panstva. Barbora toto vše měla trvale na dohled. A taky se nám podařilo v okolí Opočna nalézt i jiná místa, která do příběhu potřebujeme,“ vysvětluje Michal Reitler, kreativní producent televizní minisérie Božena.

Příběh plný vášně

„Barboru Němcovou poznají diváci z úhlu, který není úplně vše bořící, ale je rozhodně překvapivý. Byla to ve své době mnoho emocí vzbuzující postava a to se nezměnilo. Stejně jako každá silná osobnost budila i ona protichůdné emoce. My se jich nebojíme. Není to žádný strnulý portrét velké spisovatelky. Její příběh je bolestný, těžký i plný vášně. To všechno je příběh velkého srdce a výjimečné ženy,“ popisuje vznikající seriál představitelka Němcové Aňa Geislerová.

Ta se pustila do studia osobnosti asi nejznámější české spisovatelky. „Mnoho věcí jsem vůbec netušila. Ačkoliv jsem se asi před dvěma měsíci chtěla sama prostřednictvím její opravdu zajímavé korespondence pročíst k tomu, kdo vlastně Barbora byla, teď jsem se díky natáčení dozvěděla mnohem víc. A musím říct, že cesta k její osobě je složitá. Mám k ní obdiv, ale ne vždy jí rozumím. Každopádně hrát ji je opravdu velká pocta, úkol i zodpovědnost,“ říká.

Mladší podobu spisovatelky ztvární Anna Kameníková. Jako kněžna Zaháňská se představí Linda Rybová, jako manželé Panklovi Lucie Žáčková a Vladimír Javorský, ale před kamerou se objeví například i Klára Melíšková, Jan Hájek a další.

Příběh o touze po svobodě vzniká na základě scénáře Hany Wlodarczykové a Martiny Komárkové v režii Lenky Wimmerové a v produkci tvůrčí skupiny Michala Reitlera. Ten nevylučuje, že se na Rychnovsko ještě vrátí: "Moc rád bych s dalším projektem na Rychnovsko dorazil. Nádherná místa lze najít po republice všude. Ale tam, kde dostaneme vlídné přijetí a pomocnou ruku, se vracím rád.“

Francek se točí v Opočně i Dobrušce

Od 16. do 23. září se přitom kamery v Opočně roztočí znovu. Filmovou podobu tu dostane příběh o mládí světoznámého malíře Františka Kupky, zdejšího rodáka. Kromě Opočna filmaři zavítají také do Dobrušky a Jaroměře.