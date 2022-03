„Byl to velmi emotivní okamžik. Dva týdny putujeme cizí zemí, hrajeme a děti přesto vezmou nástroje a hrají,“ řekl dirigent a vedoucí orchestru Mikuláš Ježek.

Na Floridu odcestoval orchestr začátkem března. Na východním pobřeží poloostrova vystupoval ve školách, na univerzitě, ale také v kostelích nebo na verandě rancherské hospody. Dvacítka mladých hudebníků ve věku 12 až 20 let si pro své posluchače připravila výběr klasických titulů, ale i melodie muzikálové a filmové.

„A také písně. Zatímco my hráli, o zpěv se postarali Michael a Colleen Šustovi a jejich dcera Christy. Spolupracovali jsme s nimi už při našem prvním turné do Kanady a na sever USA,“ připomněl Mikuláš Ježek. Michael Šust, rodák z Hradce Králové, který už přes třicet let žije v Americe, navíc zajišťoval pro orchestr ubytování, stravu i dopravu. A podílel se i na hudební stránce turné.

„Z toho, jak soubor hrál, jsem byl naprosto nadšený. Skvěle to zahrají, skvěle to podají. A nejvíc se mi líbilo, že každý koncert byl trochu jiný,“ chválil spolupráci s hradeckými hudebníky Michael Šust: „Struktura publika se měnila, hrálo se v jiných prostorách, měnili se i místní hudebníci, kteří se v některých skladbách připojili. Ale orchestr byl stále stejný. Vlastně s každým dalším koncertem lepší a lepší.“

Pro členy orchestru, který už sedm let funguje při ZUŠ Střezina v Hradci Králové, byl čtrnáctidenní pobyt v zahraničí důležitý i z jiného důvodu. Soubor prošel velkou generační obměnou, a tak pro řadu jeho členů to byla první velká společná akce.

„Pro mě osobně to byl nový zážitek v tom, že jsem se stala koncertním mistrem orchestru. To byla jedna z nejtěžších věcí, na co si zvyknout. Ale učili se i ostatní. Noví hráči, co přišli, zjistili, jak to v orchestru chodí, a také se moc zlepšili v hraní. I celkově jsme se sžili,“ věří houslistka Lucie Prajslerová.