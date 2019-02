Oslaví páté narozeniny klubu Náplavka

Hradec Králové /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - Vyrazte se v pátek večer bavit do klubu Náplavka v Hradci Králové. Ten slaví právě dnes pět let své existence. Oslava začne v 19.30 hodin a těšit se můžete koncerty, videoprojekci, welcome drink nebo raut po celý večer.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Ludmila Korešová

Koncert Marie Sommerové Hradec Králové - Přijďte se v pátek od 19 hodin pobavit koncert do klubu Bajkazyl. S texty o ženských náladách, pocitech a trablech tam vystoupí písničkářka Marie Sommerová v doprovodu basistky a vokalistky Olgy Kovaříkové. Uplynulo 160 let od narození Františka Ulricha Přečíst článek › Posílejte své příspěvky do rubriky U nás doma

Autor: Tomáš Kulhánek, Redakce