Během večera se diváci mohou těšit na exkluzivní projekci celovečerního dokumentu režiséra Štěpána FOK Vodrážky a scenáristy Petra Cífky spojenou s promítnutím nepoužitých záběrů a především osobní účastí rapperů z PSH. Vladimir 518, Orion, Mike Trafik, tvůrci a další hosté budou živě odpovídat divákům připojeným z kina Central a dalších koutů České republiky. Celá akce se bude vysílat z pražského kina Přítomnost. Možnost zakoupení vstupenek na speciální uvedení filmu a seznam všech zapojených kin je dostupný na www.aerofilms.cz/microsite/psh/. Lístky jsou v prodeji za zhruba 250 až 300 korun, do pražského kina Přítomnost pak za 500 korun. Koproducentem snímku je Česká televize. Film podpořil Státní fond kinematografie.

„Nedostáváme takový nabídky každej den a ještě k tomu od kamarádů, jako jsou Štěpán FOK Vodrážka a Petr Cífka. Bylo jasné, že taková šance už třeba nemusí přijít, tak jsme na natáčení kejvli. Také jsme nechtěli, aby o nás vznikl takovej ten klasickej rap dokument, kde vysvětluješ, co všechno jsi dokázal, co sis za to koupil, a že větší legenda, než jsi ty, vlastně široko daleko není. Tahle parta filmařů byla záruka, že nepůjde o první plán,“ říkají Orion a Vladimir 518.

Film PSH Nekonečný příběh ukazuje počátky kariéry hlavních protagonistů včetně dětství na pražském sídlišti, fascinaci graffiti, historii českého rapu, ale i zážitky spojené s užíváním drog a alkoholu. Dojde i na Kalendárium Saskie Burešové či záběry z filmů o Vinnetouovi. Kapela i tvůrci celovečerního dokumentu se shodují, že název filmu je tak trochu vtip a také odkaz na oblíbený film z dětství. A prozrazují, že ve hře bylo i PSH vs. Predátor, což u filmařů nakonec neprošlo. Dokument o PSH byl doposud uveden pouze na festivalu v Karlových Varech, kde kapela odehrála i koncert pro několik tisíc fanoušků.