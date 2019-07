/TIPY DENÍKU/ Na první pohled je patrné, že tvorba Jiřího Víta je výzvou k ocenění prostých věcí a k soustředěnému vidění světa prostřednictvím detailu. Zároveň jsou zde velkoformátové fotografie, prostor viděný zblízka, prostor bez horizontu. Mnohdy jde o skutečnost nejenom na dosah, ale téměř na dotek. Výstava trvající do konce července je k vidění v galerii Suterén v otevírací době hradeckého Infocentra.

Vydejte se do kina a vzpomínejte na divoká 90. léta

Kalifornské slunce, holky, mejdany, skejt a parta starších kluků, do které by hrozně rád zapadl. Tohle je prostě léto všech velkých poprvé, na které Stevie nikdy nezapomene. Tím spíš, že ho prožívá v polovině devadesátek - neopakovatelné době, jejíž atmosféru Jonah Hill (Vlk z Wall Street, Superbad) ve svém režijním debutu dokonale vystihl, hudbou počínaje a módou konče. Na film zajděte do hradeckého kina Bio Central ve středu v půl deváté večer.