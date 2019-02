Svitavsko - Zamilovaní oslaví svůj svátek na zámku

Litomyšl – O víkendu je dění na zámku zasvěceno svatému Valentýnovi. Pro návštěvníky bude připravena ochutnávka vína ze zámeckého sklepení, uvidí květinovou výzdobu studentů ze zahradnické školy. Zájemci budou mít jedinečnou šanci vyfotit se s Bedřichem či Magdalénou, vyrobit si patchworkové srdíčko nebo si zahrát hru po romantických zákoutích zámecké zahrady. Akce trvá v sobotu i v neděli vždy od 9 do 16 hodin.

Litomyšl – Nová kastelánka renesančního zámku Jana Sehnalová pořádá v neděli 14. února novou akci Pusa na zámku. Zámek Litomyšl zve všechny zamilované do zámeckých komnat. První tři páry, které se zde 14. února zasnoubí, získají svatební obřad na zámku v sezoně 2010 zdarma. Rezervace je nutná předem na telefonu 461 615 067. Teplé oblečení, zásnubní prsteny a fotografa s sebou.

Vendolí - Ve vesnici u Svitav bude v sobotu rušno. Obcí projde tradiční masopustní průvod, který chodí celý den. Maškary doprovodí koně a muzikanti. Průvod zastaví u každého domu, nalévá se slivovička a lidé si pochutnají na koblížkách. Večer zakončí slavnost veselicí.

Polička – Po roce se opět do spolkového domu Jordán vrátí dětský karneval pro malé i větší děti. Pořádá ho Oblastní charita Polička. Ten letošní se jmenuje „Karnevalová pouť“. Propukne v neděli ve čtrnáct hodin a děti se opět mohou těšit na hry, hudbu, soutěže, tanec a letos i na „Zimní pohádku“ v podání Divadélka JóJo. Již několik let návštěvníci karnevalu svou účastí také podporují určitý projekt Denního stacionáře a AC dílen – středisek pro mentálně postižené klienty poličské Charity. „Co se týče podpory našich středisek byly karnevaly v předchozích letech velmi úspěšné,“ říká Alžběta Havlová, vedoucí Denního stacionáře a AC dílen. „Například díky výtěžku z Karnevalového cirkusu v roce 2008 mohli naši klienti jezdit na pravidelnou hipoterapii, která pozitivně působí na jejich pohybový aparát a napomáhá k psychické a emoční stabilitě,“ dodává Havlová. Výtěžek letošního karnevalu bude určen na nový projekt muzikoterapie pro mentálně postižené klienty Oblastní charity Polička.

Orlickoústecko - Liška Ryška v podání dětských loutkoherců

Choceň – Výtvarný obor ZUŠ v Chocni pořádá v tanečním sále na zámku 14. února přehlídku malých loutkových divadel s názvem Putování s liškou Ryškou. Sedm loutkových souborů z Prahy, Vamberka, Benátek, České Skalice, Pardubic, Liberce a Svitav provede své diváky pohádkou K. J. Erbena Pták Ohnivák a liška Ryška. Představení začínají v 15 a 17.30 hodin.

Lanškroun – Městské muzeum v Lanškrouně pořádá 13. února „Lanškrounský masopustní průvod spojený s veselicí“. Sraz masek je na zámeckém nádvoří od 11. 30 hodin. Odchod masek z nádvoří spojený s jízdou Bacchusa a jeho milou v kočáře taženým koňmi je naplánován na 12.30 hodin. Hlavní program se uskuteční na náměstí J. M. Marka do 13 hodin. Zde se představí Lanškrounský smíšený sbor, Folklorní soubor Lipka Pardubice, Moravská hudební skupina Koňaboj, Skupina historického šermu Medieval, Soubor bicích nástrojů ZUŠ J. Pravečka a soukromé bicí školy OR Drums Petra Oravce. Samozřejmě proběhne soutěž o nejlepší masopustní masku a předání cen Bacchusem. Přijďte se podívat, poveselit se a zazpívat, určitě se bude na co koukat.

Chrudimsko - Masky přinesou obveselení

Chrudim - Oblíbený Masopustní jarmark proběhne na Resselově náměstí v sobotu od 9 do 12 hodin. „Zveme na veselici pod vedením folklorního souboru Kohoutek, s průvodem, tanci a zpěvem, makovými koblihami a dalšími masopustními dobrotami,“ láká Martina Kadlecová z Chrudimské besedy. Průvod s maškarami začne u Muzea a půjde Širokou ulicí na náměstí.

Rosice u Chrasti – Obec Rosice organizuje masopustní průvod, která se koná 13. února od 14 hodin, sraz u základní školy, masky jsou vítány. Po průvodu následuje diskotéka a soutěže pro děti. Večer od 20 hodin je připravena rockotéka Mr. Biga v hospodě Na Křižovatce.

Luže – Šipkový klub Základna Luže pořádá mariášový turnaj v sobotu ve Staročeské hospodě v Luži na náměstí. Registrace začíná v devět hodin.

Úhřetice – Obecní úřad Úhřetice a pořadatelé vás zvou na tradiční dětský maškarní karneval na téma Postavičky z večerníčků. Začíná v sobotu od 14 hodin v kulturním domě. Program: kouzelnická show pro děti, hry a soutěže pro malé i velké, soutěž o nejlepšího tanečníka a masku.

Pardubicko - O víkendu do divadla

Pardubice – Ve Východočeském divadle v Pardubicích se v sobotu od 19 hodin koná premiéra činoherní adaptace slavné vídeňské operety Netopýr, kterou pardubický soubor uvede pod názvem Pomsta à la Netopýr. Režisér Petr Novotný do hlavních rolí obsadil Dagmar Novotnou, Jiřího Kalužného a Ladislava Špinera. Před premiérou se ve foyer koná vernisáž charitativní výstavy obrazů Táni Ludvíkové.

Pardubice – V pardubickém Kulturním domě Hronovická bude v sobotu od 19 hodin k vidění představení pražského Studia Dva O lásce. V hlavních rolích účinkují Karel Roden a Jana Krausová.

Horní Ředice/Voleč/Čeperka – Druhá únorová sobota se v některých obcích pardubického regionu ponese ve znamení masopustního maškarního veselí. Úderem osmé hodiny se maškarní průvod začne formovat u restaurace U Červinků v Horních Ředicích, kde rej pořádá tamní Tělovýchovná jednota Sokol. Ve Volči se maškarád ujali dobrovolní hasiči. Zde masopust letos oslaví desáté výročí a masky vyrazí do průvodu v deset hodin od obecního úřadu. Ve stejnou hodinu jako ve Volči vyrazí na pochůzku obcí také maškarní průvod v Čeperce. Zde jej pořádá obecní úřad ve spolupráci s dětmi ze základní školy.

Holice – V holickém kulturním domě bude v sobotu od 19.30 k vidění divadelní představení pražského Divadla Palace Velká zebra aneb Jak že se to jmenujete?, v němž účinkují například Ondřej Vetchý a Kateřina Hrachovcová-Herčíková.

Holice – Mistrovství Klubu chovatelů králíků masných plemen Čech a Moravy se v sobotu uskuteční v areálu chovatelského střediska u vlakového nádraží v Holicích. K vidění bude více než šest stovek králíků šesti plemen, z nichž polovina bude nabídnuta k prodeji. Otevřeno je od 8 do 15 hodin. Chybět nebude ani velký trh holubů.

Královéhradecko - Aldis se promění v akvárium plné ryb

Hradec Králové – Více než 130 nádrží se 130 druhy akvarijních ryb budou moci zájemci obdivovat na tradiční výstavě, která v sobotu začne v kongresovém centru Aldis. O víkendu bude expozice obohacena o mezinárodní mistrovství bojovnic, tedy rybek betta splendens, a prodej akvaristických potřeb, krmiva a literatury. Součástí výstavy bude po celou dobu trvání, tedy do 21. února, prodej pokojových květin. Akvarijní ryby si veřejnost může prohlédnout každý den od 9 do 20 hodin, poslední den konání bude otevírací doba zkrácena do 17 hodin.

Hradec Králové – Starobylý Šrámkův statek v Pileticích na severním okraji Hradce Králové bude v neděli místem konání staročeského masopustu. Začíná v 10 hodin a až do odpoledne budou všechny prostory památkově chráněného areálu patřit masopustnímu reji se zabijačkou s jitrnicemi, jelítky, polévkou, tlačenkou a dalšími specialitami. Ve staré peci zavoní čerstvý chléb, představí se folklorní soubory, průvod maškar, děti se mohou těšit na pohádky. Součástí masopustu bude i malý řemeslnický trh.

Třebechovice pod Orebem – Masopustní maškary budou v neděli k vidění na třebechovickém náměstí. Sraz masek pořadatelé stanovili na 13. hodinu v restauraci Černý kůň, odkud se o hodinu později vydá průvod maškar s hudebním doprovodem do ulic města. Masopustní veselí s programem začne v 15 hodin.

Hradec Králové – V Muzeu východních Čech v krajském městě se o víkendu koná cyklocestovatelský festival nazvaný Cyklocestování. Specializovaná přehlídka cestopisných besed a promítání snímků zaměřených na cykloturistiku začne v sobotu o půl desáté, v neděli o půl deváté.

Rychnovsko - Koňařský bál pro příznivce country

Lipovka – Všichni milovníci koní, příznivci country a skupiny Kalumet jsou zváni do Pohostinství u Elišky v Lipovce na IV. Koňařský country bál. Začátek je v sobotu v 19 hodin a zájemce čeká mimo jiné bohatá tombola a za oblečení v country stylu los zdarma. Vstupné 60 korun.

Rychnov nad Kněžnou – Ve společenském centru se v neděli bude slavit svátek zamilovaných. Valentýnská slavnost bude tentokrát v novém stylu. Od 14.30 hodin se můžete těšit na hudbu všeho druhu a pro všechny. Vstupné 20 korun.

Náchodsko - Valentýnská výstava inspiruje snoubence

Martínkovice – Již počtvrté se uskuteční oblíbená soutěž o nejlepší domácí pěstitelský destilát - Martínkovický košt, který se koná v sobotu v místním kulturním domě. Sběr vzorků začíná ve 13 a ukončen bude ve 14 hodin. Staročeské písně k poslechu, dobré náladě při sousedském posezení i k tanci zahraje originální náchodská kapela Klapeto.

Česká Skalice – Při příležitosti masopustního veselí projde Českou Skalicí rozpustilý průvod. Nejprve z Husova náměstí se průvod do staré školy pohne, kde Pronobus za všechny maškary u starosty o povolení Českou Skalicí s masopustem pochoditi požádá. Měšťanům bude podáváno občerstvení masopustní – tlačenka, škvarky, prejt, koblihy, čaj, jakož i chleba sádlem mazaný. Nejpovedenější maškary hned vítězství získají. Masopust se uskuteční v sobotu od 9 hodin.

Teplice nad Metují - Sbor dobrovolných hasičů zve všechny děti i dospělé od 5 do 100 let na druhý ročník recesistické akce - Sáňkování na čemkoli. Startuje se ve třech věkových kategoriích: do 10 let, do 18 a nad 18 let. K účasti jsou zváni nejen soutěžící, ale i povzbuzující a fandící diváci. Malé občerstvení je zajištěno. Sraz v sobotu ve 13 hodin na kopci u Křížku na Horních Teplicích.

Nové Město nad Metují – Svatební Valentýnská výstava se uskuteční v sobotu od 9 do 16 hodin v novoměstském zámku. Prohlédnout si můžete svatební šaty a obleky kolekce 2010, svatební oznámení, prsteny, kytice, slavnostní tabule, uvidíte slavnostní líčení či luxusní spodní prádlo, můžete vyslechnout i rady od profesionálů. Ve velkém sále budou připraveny dvě svatební módní přehlídky za doprovodu živé hudby: a to v 10 a ve 14 hodin.



Trutnovsko - Pašeráckej vejkend pozdraví Krakonoš

Dvůr Králové - Tělocvičná jednota Sokol pořádá dětské šibřinky, které se konají v sobotu od 14 hodin v sokolovně. Letošní téma zní „Návštěva z vesmíru aneb Prázdniny na Zemi“. Na programu budou netradiční atrakce motivované vesmírným tématem, soutěže o drobné ceny a vystoupení sokolských gymnastek a gymnastů.

Malé Svatoňovice – Tradiční oslava masopustu v Malých Svatoňovicích se uskuteční v sobotu 13. února. Průvod se bude řadit od 14 hodin u vlakového nádraží. Poté půjde obcí na náměstí, kde na všechny čeká veselice. Návštěvníky potěší dechovka a osvědčená hudba Ládi Kábrta. Připraveny budou koblihy a zabijačkové speciality.

Vrchlabí - Cestopisná přednáška Tibet – posvátná hora Kailash, Lhasa, v podání Radky Tkačíkové se koná 11. února od 19 hodin v malém sále Kulturního domu Střelnice.

Úpice - Přednáška Dřevěnka, výsledky stavebně historického průzkumu, se koná v pátek 12. února od 16.30 hodin v městském sále. S výsledky analýzy nejstarší dřevěné stavby ve městě přítomné seznámí profesor Jiří Škabrada.

Rokytnice nad Jizerou - Pašeráckej vejkend začíná na náměstí zítra od 10 hodin a pokračuje v sobotu od 8 hodin. Nebude chybět Krakonoš, řemeslný trh, zabijačka, kapely, divadlo, hrátky na sněhu i sjezd pašeráků s pochodněmi.

Trutnovsko - Do města se vrací tradice masopustu

Trutnov – Tradiční masopustní veselice se uskuteční v pátek 19. února na Krakonošově náměstí. Pro návštěvníky je po celý den připraven zajímavý program: tradiční zabijačkové hody, soutěže pro děti, rej masopustních masek. Od třinácté hodiny začne hlavní program. Zájemci si mohou na místě zakoupit památeční náčiní, se kterým se zúčastní bezplatné turistické ochutnávky do vyčerpání zásob. Po celý den pak bude otevřený vytápěný stan s hudebním programem. Vstup je zdarma, návštěvníci v maskách navíc obdrží dárek. Akce probíhá v rámci oslav 750 let založení Trutnova a je jednou z prvních, kde spolupracují města a obce východních Krkonoš.

Jičínsko - Miletín zažije zimní olympiádu

Nová Paka – V pátek se uskuteční slavnostní koncert slova a hudby K. V. Rais – a plno růží kolem. Sedm kapitol ze vzpomínek, statí a projevů K. V. Raise zpracoval a přednese Vladimír Matějček v 18 hodin v knihovně. Skladby pro sólovou violu hraje Věra Binarová. Slavnostní koncert se koná k 150. výročí narození spisovatele.

Jičín – Nízkoprahový klub Exit pomáhá obětem zemětřesení na ostrově Haiti. Divadelní soubor Exit představuje hru Mona Lisa v sobotu od 15.30 hodin v klubu Exit. Vstupné dobrovolné, výtěžek bude zaslán na pomoc Haiti.

Miletín – Město Miletín, SK Miletín, SDH Miletín a MSČČK pořádají Zimní olympijské hry miletínské aneb Zimní radovánky na Bičišťáku, a to v sobotu od 14 hodin. Disciplíny: sjezd kopce na čemkoliv a v čemkoliv, skok daleký na čemkoliv a v čemkoliv, biatlon na lyžích v čemkoliv. I. okruh střelba ze vzduchovky. II. okruh hod granátem na cíl. Her se mohou zúčastnit všichni od jednoho roku do 100 let. V případě nepříznivého počasí bude akce zrušena.

Železnice – V sobotu se od 14 hodin uskuteční Masopustní vítání jara. Program: Průvod masek začíná ve 14 hodin před hospodou U Jindry, po průvodu v hospodě zabijačka s hudbou pro děti, od 20 hodin živá hudba K-Band.

Ostružno – O. s. Trinitatis Societas ve spolupráci s obcí a Mateřskou školou Ostružno pořádá a srdečně vás zve na průvod masek, muziku, hody a loutkové divadlo. Masopust juž nastal aneb Rej vašich masek, muzika, mls, pimprlata. Zpívají, hudují a hodují Literácy Jitčín. Hraje loutkové divadlo Martínek z Libáně. Ostružno – náves, ves, fara. Začátek v neděli ve 14 hodin.

Ostroměř - Mezihoří – V pondělí od 16 hodin se na sjezdovce v Mezihoří chystá Maškarní na sněhu aneb Jízda na čemkoliv. Centrum jízdy na čemkoliv se nachází v Mezihoří na sjezdovce, přesněji pod vrškem Na Kateřině. Vlek je pro všechny zúčastněné k dispozici zdarma. Návštěvníkům nabídne vše, co by měl moderní areál pro takovéto závody mít: první pomoc: pro dospělé grog, kávu, čaj pro děti čaj, limonádu a sněhu plný kopec.