Hradec Králové /POZVÁNKY/ - V přednášce odborníka Pavla Gabzdyla se dozvíte o nových názorech na vznik Měsíce, formování jeho povrchu a o tom, jakým způsobem ovlivňuje život na Zemi. Akce začíná v 17 hodin v hradeckém digitálním planetáriu.

Ilustrační fotografie. | Foto: pixabay.com

Ples obce Skalice dnes ve Smiřicích

Skalice - Obec Skalice zve Obecní ples, který se koná od 20 hodin v kulturním středisku Dvorana ve Smiřicích. Návštěvníky bude čekat bohatá tombola, zahraje hudební skupina Hektor a předtančení bude v režii taneční školy Bonstep.

Medová královna v divadle Drak

Hradec Králové - Dědeček včelař pošle svou malou vnučku do úlu pro med. To ale není tak snadné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Na cestě k sladkému pokladu je třeba překonat řadu překážek, naučit se pokoře a trpělivosti. Hlavní hrdinka se postupně dozvídá, kde se takový med vůbec bere a jak jej získat. Dědeček jí pomáhá překonat strach a učí ji mluvit se včelami jejich řečí tak, aby si získala jejich náklonnost a snad i přátelství. Díky jeho moudrým radám a vlastní odvaze nakonec děvčátko přece jen pozná tajemství úlu, získá důvěru včelí královny a stane se dobrou včelařkou. Divadelní představení je určeno pro děti od 3 let a hradecké divadlo Drak jej hraje v sobotu od 16 hodin.