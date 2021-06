Barka Fabiánová se mezi špičku českých fotografů dostala díky své vášni a lásce k výtvarnému umění a focení. Její snímky pravidelně publikují magazíny Full Moon, Jazzport a další česká i zahraniční média nebo knihy. Kromě toho se s jejími díly můžeme setkat například na přebalech hudebních alb.

„Dávám přednost menším klubům a festivalům, protože právě tam má člověk šanci být hudbě opravdu blízko,“ říká Barka Fabiánová. Jejím cílem je fotografování emocí, které v nás hudba vyvolává, a to na straně hudebníků i publika. „Nejde mi o fotografování velkých hvězd. Snažím se o zachycení atmosféry i hudebního poselství a jsem ráda, když se mi to do jisté míry podaří, “ dodává fotografka.

Součástí vernisáže je koncert Ivána Gutierreze a jeho kapely Madera. Kolumbijský zpěvák žijící v Praze je známý ze spolupráce s hradeckou zpěvačkou Zuzanou Navarovou. Od roku 2003 se věnuje vlastní tvorbě a skupině Madera. Česko-kolumbijská kapela svůj styl definuje jako post-latin městský neo-folk, tedy hudební směs evokující setkávání lidí rozličných kultur.

Tereza Vaňková